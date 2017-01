A ieşit să fumeze o ţigară în faţa porţii şi a dispărut

A ieșit să fumeze o țigară în fața porții și a dispărut

Un bărbat din localitatea Ovidiu a fost dat dispărut de familie după ce a ieșit în fața porții să fumeze o țigară și s-a făcut nevăzut. Familia spune că totul s-a întâmplat duminică însă tot au sperat ca bărbatul să revină acasă și de aceea au anunțat polițiștii de-abia ieri. Rudele spun că Romică Dumitru, de 44 de ani, nu deține asupra sa bunuri, valori sau acte de identitate. Bărbatul are o înălțime de aproximativ 1.75 metri, are o greutate de 95 de kilograme, constituție robustă, ochii albaștri, părul castaniu, tuns scurt și cu început de calviție. El prezintă ca semn particular o cicatrice pe buza superioară, o cicatrice postoperatorie în zona abdominală și un tatuaj pe piept, în partea stângă, reprezentând o inimă. În ziua dispariției, Romică Dumitru era îmbrăcat cu o cămașă ce are un model în carouri de culoare bej/maron, pantalon de tercot de culoare bej, papuci din plastic de culoare gri. Cetățenii care pot furniza orice informații în legătură cu această persoană sunt rugați să contacteze cea mai apropiată unitate de Poliție sau să apeleze gratuit numărul de telefon 112.