„A ieşit la balcon şi a început să strige după noi: «Hoaţelor!»“

Ieri, magistrații de la Tribunalul Constanța au judecat recursurile declarate de Daniela Constandina Ali și Ana Maria Alina Tofan împotriva arestării preventive pentru o perioadă de 29 de zile dispusă de Judecătoria Constanța. Cele două au ajuns după gratii pentru că, la data de 17 septembrie a.c., ar fi intrat în locuința unei bătrâne de 64 de ani, din Constanța, sub pretextul de a vinde detergenți, de unde ar fi sustras suma de 50 de lei, după care ar fi lovit-o pe femeie și ar fi fugit. Deși în fața magistraților de la Tribunalul Constanța, Ana Maria Alina Tofan a refuzat să mai spună ceva, ea a înmânat instanței o declarație scrisă în care spune că nu recunoaște că ar fi lovit-o pe partea vătămată cu pumnii și picioarele și că declarația dată la Poliție i-ar fi fost luată sub presiune. Cealaltă inculpată a fost de acord să dea o declarație în fața instanței. Ea a spus că, la data de 17 septembrie, s-a deplasat, împreună cu Ana Maria Alina Tofan, în oraș, pentru a vinde detergenți. „Tofan Ana Maria a sunat la o ușă, proprietara a deschis, iar Ana Maria i-a oferit un detergent, spunându-i că dacă îl cum-pără, va primi unul gratis. Eu am rămas afară. La scurt timp, am auzit un țipăt al proprietarei, probabil ca o reacție la prețul spus de Ana Maria Tofan. Apoi am auzit-o și pe aceasta din urmă țipând. Recunosc că am depășit atunci pragul ușii. Ambele țipau și trăgeau una de alta. Când am coborât scările, femeia a ieșit la balcon și a început să strige după noi: «Hoațelor!», dar nu am înțeles de ce. Am fost oprite de niște muncitori care lucrau la blocul respectiv, după care a venit și femeia respectivă. Muncitorii au întrebat-o dacă i s-a furat ceva, dar ea a spus că nu. Nu înțeleg de ce la Poliție a dat o altă declarație, în care a spus că i s-ar fi sustras 500.000 de lei (n.r. - vechi) și ar fi fost lovită cu pumnii și picioarele” - a spus Daniela Constandina Ali. Femeia a solicitat să fie pusă în libertate și pentru că are doi copii minori în întreținere. Avocații celor două femei au cerut judecătorilor punerea lor în libertate, pe motiv că nu există probe suficiente care să arate că ele au comis vreo infracțiune, iar prejudiciul de care se face vorbire în propunerea de arestare nu ar fi dovedit. De partea cealaltă, reprezentantul Ministerului Public în instanță a susținut că, dimpotrivă, din probe rezultă o rezonabilitate a faptelor penale reținute, iar faptul că cele două au acționat față de o persoană de 64 de ani, au intrat în apartamentul ei sub pretextul de a arăta calitatea unor produse, și au sustras o sumă de bani și au lovit-o pe aceasta, demonstrează pericolul public pe care-l reprezintă femeile pentru societate. Magistrații de la Tribunalul Constanța au decis, ieri, respingerea recursurilor declarate de cele două, urmând ca ele să fie cercetate în continuare în stare de arest preventiv.