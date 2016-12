A furat un aragaz şi o maşină de spălat!

A furat un aragaz și o mașină de spălat!

Ştire online publicată Sâmbătă, 23 Iulie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Astăzi, în jurul orei 4:00, polițiști din cadrul Secției 9 l-au prins în flagrant pe C. Marin, în vârstă de 27 de ani, din județul Constanța, cunoscut cu antecedente penale, imediat după ce a sustras din scara unui bloc situat în str. Bodești, sectorul 2, un aragaz și o mașină de spălat. Prejudiciul, în valoare totală de 1.200 de lei, a fost recuperat. Cercetările sunt continuate de polițiștii Secției 9, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt calificat, cu C. Marin în stare de libertate.Paula SOLOMON