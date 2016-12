"A fost o cursă maraton, de 33 de ani şi 3 lun"

Comisarul șef Adrian Rapotan a ieșit la pensie

"A fost o cursă maraton, de 33 de ani și 3 lun"

Zi cu emoții, ieri, la sediul Inspectoratului Județean de Poliție Constanța. Comisarul-șef Adrian Rapotan, cel care s-a aflat la conducerea instituției, a organizat o conferință de presă, prilej cu care și-a anunțat ieșirea la pensie.„Mâine (n.r. azi) este ziua mea de naștere și prima mea zi de pensie. A fost o cursă maraton, de 33 de ani și 3 luni de când am terminat Academia de Poliție. Sper să am parte de liniște, să fiu sănătos și să mă dedic mai mult familiei. Voi începe de săptămâna viitoare activitatea în mediul privat”, a mărturisit, în prezența jurnaliștilor, comisarul șef Adrian Rapotan.O meserie frumoasă, dar grea, construită de jos, cu răbdare și dăruire, dar care i-a adus multe împliniri. Așa descrie Adrian Rapotan activitatea sa în cadrul poliției constănțene: „Părțile frumoase din activitatea poliției constănțene nu au fost puține. Am lucrat exclusiv numai în poliția constănțeană. Am pornit de jos, prima mea funcție a fost de ofițer operativ II, cea mai mică funcție, șapte ani am avut această funcție, am fost treptat specialist IV, III, șef de birou, șef serviciu ordine publică timp de 6 ani și trei luni, apoi 11 ani și jumătate adjunct pe siguranță publică, se pare că am fost cel mai longeviv din țară, și aproape un an inspector șef”.Pasiunea. Aceasta este cheia succesului, secret pe care comisarul șef l-a transmis mai departe tuturor polițiștilor: „Le recomand polițiștilor să se dedice muncii. Să-și facă meseria cu pasiune și să se ferească de politică. Să stea departe de spectrul politicului”.Și pentru că întotdeauna cooperarea dintre organele de poliție și instituțiile de presă este și va fi una fructuoasă, Adrian Rapotan a readus în actualitate presa născută din cenușa anilor de comunism, reiterând faptul că și în meseria de jurnalist, la fel ca în cea de polițist, rezistă cei mai buni și mai dedicați.„Au fost niște greutăți inerente la începutul anilor ’90 pentru cei care au venit în presă. Mulți nu au avut vocație sau chemare pentru această profesie deosebit de pretențioasă, după cum vedeți au mai rămas puțini. La ora actuală presa constănțeană este o presă deosebită și mă mândresc cu ea”, a concluzionat comisarul șef Rapotan.În consecință, conducerea IPJ Constanța va fi preluată, interimar, de unul dintre adjuncți, respectiv comisarul șef Mircea Vizitiu.