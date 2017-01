A făcut parte din „comando“-ul pentru asasinarea lui Bamburic!

Principalul martor din dosarul tentativei de asasinat asupra omului de afaceri Liviu Dorin Bamburic, Liviu Cristian Toager, a fost audiat, ieri, de magistrații de la Curtea de Apel Constanța. Amintim că procesul este în faza apelului, după ce judecătorii de la Tribunal i-au condamnat pe Dănuț-Maricel Mustață la pedeapsa de zece ani și jumătate de închisoare, iar pe Daniel Lili Dediu și Nicolae Dănilă la câte nouă ani de pușcărie. Liviu Cristian Toager a fost cel care, deși a participat la comiterea faptei, pentru că i-a ajutat pe anchetatori să ajungă la Dediu a fost „iertat” de acuzațiile penale. Prin urmare, a fost un bun „negociator”, pentru că din postura de inculpat a ajuns doar în cea de martor în acest dosar. Încă de la începutul declarației, Toager a spus că el a crezut că totul este doar un joc, și că s-a simțit „dator moral” față de Dediu, motiv pentru care, deși nu voia să comită o infracțiune gravă, respectiv să-l omoare pe Bamburic, el ar fi încercat să se „eschiveze”. „Dediu mi-a propus să îl ajut să îl ucid pe un constănțean, nu am știut numele și nici motivul pentru care îl voia mort. Am crezut că e o glumă, dar Dediu era foarte serios și nu am vrut să îl refuz. Am tras de timp, m-am eschivat și Dediu m-a înlocuit cu Mustață. Am acceptat să merg cu Dediu, Dănilă și Mustață la Constanța, în seara asasinatului, pentru că aveam o datorie morală față de Dediu. Nu mi s-a propus nicio sumă de bani pentru «afacerea» de la Constanța. (…) Știu însă că lui Mustață, Dediu i-a oferit 10.000 de euro”, a declarat Toager în fața judecătorilor. Acesta a reușit însă să enerveze completul de judecată din cauza neconcordanțelor existente între declarațiile date la urmărirea penală, cea de la instanța de fond și cea de ieri. De asemenea, un alt moment interesant al înfățișării de ieri a fost acela în care Toager a recunoscut că, ulterior tentativei de asasinat asupra lui Bamburic, a introdus ilegal în țară o pușcă de vânătoare, pe care i-a dat-o finului lui Dediu. Reprezentantul Parchetului, întrebat fiind de președintele de complet, dacă se autosesizează cu privire la comiterea de martorul Toager a infracțiunii de contrabandă cu arme, acesta a spus că, „la acest moment, nu”. Instanța de judecată va continua audierile de martori în proces la data de 5 martie. Amintim că, în noaptea de 16 spre 17 ianuarie 2009, cei trei inculpați au încercat să-l omoare pe Liviu Dorin Bamburic, în timp ce intra în scara blocului în care locuia prietena sa, din Tomis Nord. Deși au fost trase nouă focuri de armă asupra sa, Bamburic a supraviețuit.