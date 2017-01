A dat buzna în casa unei adolescente, a lovit-o şi a încercat să o violeze

În toiul nopții

A dat buzna în casa unei adolescente, a lovit-o și a încercat să o violeze

Un bărbat originar din Sibiu care locuiește în satul constănțean Ciobănița este anchetat de polițiști pentru comiterea infracțiunilor de violare de domiciliu și amenințare. Oamenii legii spun că, în urmă cu două nopți, pe la ora 1,30, Constantin Iuga, de 40 de ani, s-a prezentat la poarta locuinței unei tinere de 18 ani, din Ciobănița. Bărbatul, care se afla sub influența băuturilor alcoolice, vroia să recupereze o datorie de la fată. Laurențiu Albu, șeful Postului de Poliție Mereni, ne-a declarat că, în urmă cu aproximativ patru ani, adolescenta ar fi împrumutat de la Iuga un milion de lei vechi, însă străbunica ei i-a achitat bărbatului datoria. Așadar, sub pretextul că vrea banii înapoi, Constantin a dat buzna în casa tinerei, a lovit-o cu pumnii și a tras-o de păr, încercând să o forțeze să întrețină relații sexuale orale cu el. Fata a reușit, însă, să fugă și să se ascundă în grădină. Așa susține ea. Agresorul a plecat către casă, dar a doua zi a revenit la domiciliul victimei și a amenințat-o că o va omorî dacă îl va reclama la Poliție. Adolescenta nu s-a lăsat intimidată și l-a dat pe Iuga pe mâna oamenilor legii. Potrivit lui Laurențiu Albu, bărbatul a negat că ar fi agresat-o pe fată și că ar fi intenționat să întrețină raporturi sexuale orale cu ea. El spune că ar fi bătut, într-adevăr, în mijlocul nopții, la poarta casei adolescentei și că ar fi intrat cu forța în locuință, însă doar pentru a-și recupera datoria. Șeful Postului de Poliție Mereni ne-a declarat că individul va fi supus testului poligraf. Fata a fost examinată de medicii legiști constănțeni, iar în funcție de concluziile acestora, oamenii legii vor decide dacă îl vor cerceta pe Constantin Iuga și pentru săvârșirea infracțiunii de lovire sau tentativă de viol.Un bărbat originar din Sibiu care locuiește în satul constănțean Ciobănița este anchetat de polițiști pentru comiterea infracțiunilor de violare de domiciliu și amenințare. Oamenii legii spun că, în urmă cu două nopți, pe la ora 1,30, Constantin Iuga, de 40 de ani, s-a prezentat la poarta locuinței unei tinere de 18 ani, din Ciobănița. Bărbatul, care se afla sub influența băuturilor alcoolice, vroia să recupereze o datorie de la fată. Laurențiu Albu, șeful Postului de Poliție Mereni, ne-a declarat că, în urmă cu aproximativ patru ani, adolescenta ar fi împrumutat de la Iuga un milion de lei vechi, însă străbunica ei i-a achitat bărbatului datoria. Așadar, sub pretextul că vrea banii înapoi, Constantin a dat buzna în casa tinerei, a lovit-o cu pumnii și a tras-o de păr, încercând să o forțeze să întrețină relații sexuale orale cu el. Fata a reușit, însă, să fugă și să se ascundă în grădină. Așa susține ea. Agresorul a plecat către casă, dar a doua zi a revenit la domiciliul victimei și a amenințat-o că o va omorî dacă îl va reclama la Poliție. Adolescenta nu s-a lăsat intimidată și l-a dat pe Iuga pe mâna oamenilor legii. Potrivit lui Laurențiu Albu, bărbatul a negat că ar fi agresat-o pe fată și că ar fi intenționat să întrețină raporturi sexuale orale cu ea. El spune că ar fi bătut, într-adevăr, în mijlocul nopții, la poarta casei adolescentei și că ar fi intrat cu forța în locuință, însă doar pentru a-și recupera datoria. Șeful Postului de Poliție Mereni ne-a declarat că individul va fi supus testului poligraf. Fata a fost examinată de medicii legiști constănțeni, iar în funcție de concluziile acestora, oamenii legii vor decide dacă îl vor cerceta pe Constantin Iuga și pentru săvârșirea infracțiunii de lovire sau tentativă de viol.