A cumpărat peşti plini cu… viermi!

Afacerea "Cainele fara stapan". Vezi in contul caror firme ajung milioane de euro de la bugetul local de Radu Tutuianu RISE PROJECT Miercuri, 24 aprilie 2013, 12:00 Actualitate | Administratie Locala Maidanezi Maidanezi Foto: Agerpres Cainii fara stapan sunt o afacere de multe milioane de euro in Romania. Primariile din marile orase ale tarii au alocat sume foarte mari pentru programe de prinderea, transportul si gestionarea populatiei canine insa rezultatele sunt departe de a fi satisfacatoare. In Constanta, din 2008 pana in 2013 s-au platit circa 9 milioane de lei firmei Puppy Vet pentru prinderea, transportul si gestionarea cainilor fara stapan. Aceasta companie administrata de Constantin Popescu, un fost director de banca condamnat in 2002 la opt ani de inchisoare pentru frauda si gratiat un an mai tarziu, sub semnaturile lui Ion Iliescu si Adrian Nastase.