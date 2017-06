A condus beat un autoturism neînmatriculat

Un bărbat în vârstă de 39 de ani a fost reținut pentru 24 de ore, după ce a condus un autoturism neînmatriculat, pe strada Ștefan cel Mare din Mangalia. În plus, bărbatul avea suspendat dreptul de a conduce autovehicule pe drumurile publice și se afla sub influența băuturilor alcoolice.Bărbatul a fost introdus în Centrul de Reținere și Arest Preventiv, urmând să fie prezentat Judecătoriei Mangalia cu propunere de arestare preventivă.În urmă cu două zile, un alt bărbat, de 36 de ani, din Cobadin, a fost depistat în timp ce conducea un autoturism pe strada Albinelor, din localitate, având suspendat dreptul de a conduce vehicule pe drumurile publice și fiind sub influența băuturilor alcoolice.Ieri, un tânăr de 27 de ani a rămas fără permis după ce a fost surprins de polițiști conducând un autoturism în Lumina, în timp ce se afla sub influența băuturilor alcoolice.În cauze, au fost întocmite dosare penale.