A cerut şpagă 500 de lei pentru eliberarea unei adeverinţe!

Laude pentru Erou !!!

Da, nu este o glumă...Viorel Daraban este unul din ofitetii eroi din Br.21 Trupe Securitate Constanta, care l-a prin pe infractorul Viorel Roventiu, in vie la Ovidiu, care era unul din spargatorii postului de militie Osica de Sus din Jud. Olt Pentru detalii : http://edituramateescu.ro/2012/02/a-vrut-sa-l-omoare-pe-ceausescu/ Dar, asa cum erau " obiceiurile " pe vremea lui Ceausescu, tov. Gen.. Nuță din M.I. a trecut fapta deosebita de eroism a lui Viorel Daraban in " contul " altor forte participante atunci la scotocire, pentru ca cei care sparsese-ra postul de militie Osica Olt erau inarmati si aveau asupra lor si munitie de razboi. Locotentul major Daraban Viorel, un erou adevarat al acelor vremuri, a fost marginalizat si peste cativa ani i s-a inscenat in Palas Constanta, o asa zisa perchezitie la o tiganca care avea asupra ei o anumita suma de bani pe care si-ar fi insusit-o Viorel Daraban la perchezitia efectuata. Tiganca a scapat si Viorel Daraban a fost trecut in rezerva pentru comiterea unor fapte grave, " infractionale "...De aici s-a schimbat soarta unui erou, a urmat divortul, doi copii ramasi cu fosta lui sotie, impartirea bunurilor, etc. El, Viorel Daraban, a fost nevoit sa-si faca o firma de arhivare documente pentru a supravietui. Cine l-a distrus pe Viorel in acea vreme ?...Secretarul de partid din unitate si cu ofiterul cu contrainformatiile, nu le dau numele pentru ca unul din ei se pare ca mai este inca activ si pe o functie foarte mare. Daca nu ar fi avut aceasta soarta, Viorel Daraban nu avea nevoie de spaga de 500 lei pe care nu stiu daca a luat-o sau a fost din nou in vizorul ...DNA-ului. Acum a albit de tot, parul lui este ca zapada alba imaculata, si haituit de toti ca asa a vrut soarta sa i se ofere in aceasta viata. Pentru mine personal Viorel Daraban a fost de nenumarate ori o victima a sistemelor, el are un suflet bun, imparte o paine cu cine este pe langa el, si nu lasa pe nimeni la greu, pune mana sa-l ajute. A fost un foarte bun ofiter M.I. care, alaturi de alte cadre militare din Jandarmeria Constanta ( fostele Trupe de Securitate ) a avut soarta nemeritata a actiunilor concentrate de razbunare. Viorele, sa-i spui toate aste domnului procuror care te cercetaza si poate soarta ta prezenta va fi mai putin aspra. Oricum, pentru noi, cei care te cunoastem foarte bine, ai fost, esti si vei ramane un adevarat erou !!! Lupta cu viata, lupta cu soarta si Dumnezeu te va apara !!!