A cerut mită 500.000 de euro pentru a interveni la ANAF şi SRI

A cerut mită 500.000 de euro pentru a interveni la ANAF și SRI

Administratorul unei societăți comerciale a ajuns astăzi în spatele gratiilor după ce a primit mită peste un milion de lei. Costin Gabriel Șocarici a fost reținut astăzi de către procurorii Direcției NaționaleAnticorupție– Serviciul Teritorial Constanța pentru comiterea infracțiunilor de trafic de influență și spălare de bani. Oamenii legii spun că bărbatul a fost denunțat de un om de afaceri care a fost trimis în judecată pentru infracțiuni economice. Șocarici l-a asigurat că are influență pe lângă funcționari din cadrul ANAF și asupra unor lucrători SRI, pentru a primi o situație favorabilă.„În luna decembrie 2014, inculpatul Șocarici Costin Gabriel a pretins de la un om de afaceri (denunțător în cauză) suma de 500.000 euro, în trei tranșe, din care în lunile decembrie 2014 și ianuarie 2015, a primit sumele de 594.507,52 lei, 535.152,07 lei precum și un bilet la ordin în valoare de 98.000 lei, afirmând că are influență asupra unor funcționari din cadrul ANAF și asupra unor lucrători SRI, pe care îi poate determina să își îndeplinească atribuțiile de serviciu într-o manieră care să asigure o situație favorabilă acestuia din urmă.Precizăm că atât omul de afaceri cât și societățile comerciale pe care le administra au făcut obiectul unor verificări financiar-fiscale, iar ulterior al unei proceduri judiciare.De asemenea, în același context, inculpatul Șocarici Costin Gabriel a afirmat că are influență și asupra unor magistrați judecători din cadrul Tribunalului Ialomița, unde denunțătorul fusese trimis în judecată pentru săvârșirea mai multor infracțiuni economice, cu scopul obținerii unei soluții favorabile omului de afaceri.Suma de bani astfel primită, respectiv 1.129.659,59 lei, a fost disimulată de către inculpat sub forma unor relații comerciale fictive cu firmele controlate de către denunțător”, se arată îtr-un comunicat reis de către DNA Constanța.