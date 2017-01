A bătut un cerşetor şi i-a furat sutele de euro din buzunar

Se întâmplă în Constanța!

A bătut un cerșetor și i-a furat sutele de euro din buzunar

Și cerșetorii ajung victime tâlharilor! A pățit-o un bărbat din satul constănțean Pietreni, care a fost bătut și i-au fost furate câteva sute de euro, la câteva zile după ce se întorsese din Spania, unde fusese la cerșit. Mai mult, banii i-au fost furați de un individ care a făcut pe „recuperatorul” pentru o rudă de-a sa.Victima a reclamat că incidentul în urma căruia i-au fost furați 300 de euro a avut loc în seara zilei de miercuri, 28 mai, în jurul orei 20,00. Abia se întorsese din Spania, unde fusese la cerșit, când a fost vizitat de Geaiduan Aliș, zis „Giudi”, de 32 de ani, din Medgidia, și de o rudă a acestuia, față de care victima avea o datorie bănească mai veche. Știind că victima se întorsese cu bani din Peninsula Iberică, vizitatorii i-au cerut, sub amenințare, să restituie datoria. În momentul în care victima a susținut că nu are bani suficienți, Geaiduan Aliș a trecut la acțiune: l-a bătut și i-a furat portofelul, în care erau 300 de euro și cărțile de identitate ale victimei și ale fiului acesteia.Potrivit procurorilor Parchetului de pe lângă Judecătoria Medgidia, în atenția cărora a ajuns dosarul, suspectul nu se afla la prima abatere de la litera legii. Din contră, în trecut a fost închis de câteva ori, pentru furt, tâlhărie, tentativă de viol, lipsire de libertate și încăierare.Potrivit anchetatorilor, ulterior comiterii faptei, suspectul nu a fost de găsit aproape două luni, sustrăgându-se cercetării penale. În acest interval de timp, însă, a mers acasă la victimă și a amenințat-o cu bătaia, pentru a o convinge să-și retragă plângerea penală.La sfârșitul săptămânii trecute, polițiștii au reușit să dea de urma lui și l-au reținut. Individul a fost dus în fața magistraților Judecătoriei Medgidia, care au dispus arestarea lui preventivă pentru 30 de zile, sub acuzația de tâlhărie. Pentru fapta comisă, suspectul riscă să petreacă între doi și șapte ani în închisoare.