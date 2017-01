60.000 de misiuni ale poliţiştilor de frontieră, în 2007

60.000 de misiuni ale polițiștilor de frontieră, în 2007

Ieri, lucrătorii Inspectoratului Județean al Poliției de Frontieră Constanța și-au prezentat activitatea pe 2007. Comisar șef Adrian Burcea, purtătorul de cuvânt al instituției, susține că, în ultimii ani, echipele de experți europeni au apreciat evoluțiile pozitive ale Poliției de Frontieră constănțene. Investițiile majore, reprezentând în aparatură de supraveghere, tehnică de calcul și comunicații, dar și componenta maritimă, care a fost completată cu peste 12 nave, precum și pregătirea profesională a peste 820 de polițiști de frontieră, ce au efectuat diferite stadii de pregătire cu experți europeni, au crescut nivelul profesional și operativ al IJPF-ului. De asemenea, în ultimii doi ani au fost încadrați din sursă externă peste 220 de agenți și ofițeri. Un pas în plus în fluidizarea traficului internațional Inspectoratul Constanța are în responsabilitate 23 km frontieră maritimă, dar și 131 km frontieră de uscat și, ținându-se cont de cerințele UE, după aderarea țării noastre s-a avut în vedere și perspectiva integrării României în Spațiul Schengen. În acest an s-a urmărit fluidi-zarea traficului internațional prin trecerea la aplicarea principiului ONE STOP CONTROL. La frontiera româno-bulgară s-au realizat trei puncte de trecere comune Vama Veche - Durankulak, Negru Vodă - Kardam, Silistra - Ostrov. Începând cu 1.05.2007, s-a pus în aplicare planul patrulărilor comune româno-bulgare, după ce, în prealabil, s-au desfășurat o serie de activități de pregătire din punct de vedere juridic. Frontiera comună cu Bulgaria a impus stabilirea unui plan de acțiune, care să asigure securizarea frontierelor considerate, începând cu 1 ianuarie 2007, frontiere externe ale spațiului european. Totodată, până în prezent s-a trecut la implementarea Sistemului Integrat de Control și Supraveghere la Marea Neagră, alături de experți din Franța și Spania, în cadrul convențiilor de twinning încheiate cu aceste state; a fost finalizată prima fază SCOMAR, prin crearea sistemului de comunicații de la litoral, precum și pregătirea personalului propriu pentru implementarea acestui sistem; aplicarea Concepției de Supraveghere a traficului naval și monitorizarea navelor suspecte pe Dunărea Interioară, Canalul Dunăre Marea Neagră, Dunărea de Jos și Marea Neagră; întărirea frontierei maritime prin redistribuirea de forțe de la viitoarea frontieră internă; intensificarea schimbului de date și informații în cadrul Forumului de cooperare la Marea Neagră, prin centrul de contact Burgas; participarea la proiectele europene privind Rețelele de patrulare în Marea Neagră și a Sistemelor de supraveghere maritime europene. Bunuri de peste sute de mii de lei - confiscate În cadrul inspectoratului au fost organizate și executate 59.053 misiuni,1.470 acțiuni de combatere a fenomenului infracțional, din care 758 independente și 663 în cooperare. De asemenea, au fost descoperite, cercetate și soluționate de polițiștii de frontieră sau în comun cu organele de cooperare, un număr de 2.311 evenimente, în care au fost implicate 2.415 persoane, din totalul acestora 263 au fost infracțiuni, cu 367 persoane implicate, și 2.048 au fost contravenții. Au fost soluționate 3.190 litigii și au fost ridicate, în vederea confiscării, bunuri în valoare de aproximativ 44.071 lei, iar împreună cu organul vamal au fost indisponibilizate bunuri în valoare totală aproximativă de 138.971.934 lei. În PTF-urile din cadrul inspectoratului, traficul de persoane a înregistrat o creștere față de aceeași perioadă a anului trecut. Astfel, în total, în perioada de referință s-a înregistrat un trafic total de 1.323.651 călători și 328.183 mijloace de transport. Pe linia combaterii traficului de persoane, în primele 11 luni ale anului 2007, la nivelul inspec-toratului au fost descoperite și 58 evenimente de frontieră, în care au fost implicate 81de persoane. Aproape 10 tone de alcool nu au mai ajuns la destinație S-a urmărit, în mod deosebit, principala zonă de risc pe linia fraudelor vamale, care a fost zona terminalelor de containere din porturile Constanța și Constanța-Sud Agigea, fără a exclude însă și punctele de trecere portuare. În cadrul punctelor rutiere, deși au fost identificate situații de introducere în țară a bunurilor de larg consum, s-au constatat și încălcări ale legislației vamale în vigoare. La terminalele de containere, au fost reținute de organele vamale bunuri de larg consum, în valoare totală 4.849.970 lei. Totodată, au fost constatate 15 infracțiuni, care fac obiectul a 13 dosare penale și aplicate 13 contravenții de către Vamă, în valoare totală de 39.000 lei. Pe linia combaterii traficului ilegal cu țigări și băuturi alcoolice cantitățile de țigări, alcool și bunuri de larg consum reținute în vederea confiscării în urma acțiunilor desfășurate se prezintă astfel: 428.229 pachete țigări și 9.741 litri de alcool . Cea mai mare parte a țigărilor a fost depistată ascunsă, în urma controlului amănunțit la intrare, la bordul unor nave în porturile Constanța și Constanța Sud, comandanții navelor declarând o cantitate mai mică decât cea reală de țigări.