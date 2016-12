„50.000 de speranţe”

Primul centru din România dedicat copiilor cu probleme neuro-motorii

„50.000 de speranțe”

Poate că orice se poate cumpăra pe lumea asta, însă doar sănătatea nu are preț! Acest lucru îl simt, în fiecare zi, părinții a peste 50.000 de copii din România care suferă de boli neuro-motorii. Sunt copii care au dreptul la viață, iar părinții lor au dreptul la o speranță! Pentru că în România, oricât de tragice sunt aceste destine, nu există un centru specializat în vederea recuperării unor astfel de copii, Ramona și Ciprian Druțău, părinții unui copil de doi ani care s-a născut cu tetrapareză spastică, au decis înființarea Asociației „Copii Suflete Speranțe”, iar sâmbătă, au demarat cel mai curajos proiect al vieții lor! Prin campania denumită simplu „50.000 de speranțe”, ei au început strângerea de fonduri pentru ridicarea primului centru din România specializat în tratarea copiilor cu probleme neuro-motorii. Doar astfel, părinții unor copii cu probleme de acest gen nu vor trebui să facă „naveta” în țări ca Ucraina, Austria, Germania, Bulgaria, doar pentru ca micuții lor să aibă aceeași șansă la viață ca cei din țările civilizate. Dar care este primul pas pentru strângerea acestor fonduri? În schimbul fiecărei donații de 99 de lei, se va oferi un tricou cu un număr unic, de la 1 la 50.000. Prin optimizarea costurilor, susțin reprezentanții asociației, pentru fiecare tricou, 20 de dolari vor susține această cauză și se va putea strânge un milion de dolari - primul pas pentru obținerea unor fonduri europene pentru construirea centrului mult dorit. Mesajul trecut pe tricou este „Și tu poți fi o speranță!”, iar fiecare dintre noi poate fi speranța unui copil cu astfel de probleme. „În România, există metode puține și ineficiente în vederea recuperării copiilor cu probleme neuro-motorii. Ideea ne-a venit când am fost la o clinică din Germania. Am vrut chiar să ne mutăm acolo pentru ca micuțul nostru să aibă parte de un tratament adecvat. Dar medicii ne-au spus că ruperea de mediul său i-ar putea crea alte neplăceri. Așa că am decis înființarea acestei asociații!”, ne-a declarat președintele organizației, Ramona Druțău. La evenimentul care a avut loc, sâmbătă, au fost prezenți reprezentanții Crucii Roșii Române - filiala Constanța, parteneri în proiectul derulat de nou înființata asociație „Copii Suflete Speranțe”, medici, părinții unor copii cu probleme neuro-motorii și mulți prieteni care au ținut să le fie aproape inițiatorilor acestui proiect deosebit de curajos. Cei care doresc să facă donații și să se informeze cu privire la această campanie sunt așteptați pe site-ul www.copiisuflete.ro