45 de primari constănţeni au fost chemaţi la DNA

Nereguli cu bani publici la Consiliul Județean Constanța, semnalate de Cuget Liber încă de anul trecut

45 de primari constănțeni au fost chemați la DNA

Ieri, mai mulți primari din județul Constanța s-au prezentat la sediul DNA Constanța pentru a da declarații vizavi de contractul încheiat de Consiliul Județean (CJ) Constanța și firma Geotop 2001 SRL București, căreia i-ar fi fost repartizate, cu „dedicație”, în mai multe rânduri, mai multe milioane de lei în vederea întocmirii unor documentații cadastrale. Culmea, pentru a nu bate la ochi, banii erau repartizați către firma respectivă prin 45 de primării din județ. La acel moment, unii primari au fost de acord cu „modalitatea de lucru” a CJ, alții nu (cei de aceeași culoare politică nici nu ar fi putut crâcni). Problema este că această nouă „atribuire cu cântec” a autorităților publice din Constanța a ajuns la urechile procurorilor de la DNA București, astfel că aceștia au demarat cercetările încă de la finele anului trecut, de la anumite primării din județul Constanța fiind solicitate documente privind acest „mega-contract” păgubos pentru comunitate, dar profitabil, probabil, pentru „cine trebuie” (a se citi apropiați ai camarilei Mazăre - Constantinescu). Contractul public care a fost… secretizat!!! Așa se face că, ieri, la sediul DNA Constanța, care a devenit „comandamentul” privind ancheta banilor publici virați de Consiliul Județean Constanța către SC „Geotop 2001" SRL, au fost audiați mai mulți primari ori foști primari din județul Constanța, care au fost întrebați de implicațiile lor în contractul cu pricina. Procurorii nu vor decât să se lămurească vizavi de împrejurarea că reprezentanții Consiliului Județean ar fi folosit administrațiile comunale pentru a mai trece niște bani publici în conturile private ale unor apropiați. Mai mult, contractul respectiv a născut încă de la început foarte multe semne de întrebare, la care șefii CJ nu au răspuns, ci, dimpotrivă, au spus cu nonșalanță că un contract public este… secretizat (!!!) și că nimeni nu va afla vreodată ce conține el! Primarul Gelu Iordache tremura tot Unul dintre primarii chemați, ieri, la audieri, a fost Gelu Iordache, de la Băneasa. El ne-a declarat: „Am fost citat să mă prezint la DNA Constanța la ora 13, în legătură cu un contract de asociere cu firma Geotop 2001. Contractul a fost însă încheiat de Consiliul Județean Constanța”. El a completat că, de fapt, în 2007, între Consiliul Local Băneasa și SC „Geotop 2001” SRL a fost încheiat un contract de prestări servicii, la propunerea Consiliului Județean Constanța. „Astăzi am dat o declarație foarte scurtă. Procurorii m-au întrebat dacă știam de contract, dacă ni s-a predat documentația. Este vorba de 45 de primării care sunt în situația mea… Banii erau însă primiți de la Consiliul Județean. Mi s-a părut o declarație foarte scurtă, dată în calitate de primar, nu mi-au spus că am altă calitate în dosar. Oricum, sincer vă spun, tremuram tot…” , ne-a mai spus Iordache. Un alt primar chemat „în vizită”, ieri, la sediul DNA Constanța, a fost Gheorghe Topalu, de la Aliman. El ne-a declarat că audierea sa nu a durat mai mult de 30 de minute și că a fost întrebat de același contract încheiat de CJ Constanța cu „Geotop 2001”. „M-au întrebat dacă am făcut licitație! Dar doar Consiliul Județean a făcut licitațiile!” - ne-a spus Gheorghe Topalu, pentru a întări aspectul relatat și de primarul Gelu Iordache, cum că primăriile care figurau că dau bani către firma Geotop 2001 nu se implicau în mod direct, circuitul „banilor publici în județ” fiind dictat și controlat de la centru, respectiv de șefii Consiliul Județean. Primarul Topalu ne-a declarat că, în urmă cu mai multe luni, DNA a solicitat documentația cu privire la acest contract, astfel că ieri nu a mai lăsat la dosar vreun alt document, decât declarația sa. Circuit „suveică“ prin instituții de stat Amintim că ziarul Cuget Liber a relatat despre ciudățeniile privind încheierea acestui contract atât pe parcursul anului trecut, cât și în acest an. Mai exact, în luna iulie 2009, Consiliul Județean Constanța (CJC) a fost de acord, prin Hotă-rârea nr. 222, să repartizeze aproximativ 1.700.000 de lei (17 miliarde lei vechi) pentru realizarea documentației cadastrale la nivelul a 45 de comune din județ. Cu toate că respectivele comune nu au solicitat sumele repartizate, lucrarea fiind angajată de Consiliul Județean Constanța, plata a fost făcută prin intermediul adminis-trațiilor comunale. De această lucrare a ajuns să se ocupe SC Geotop 2001 SRL București, care, potrivit unor informații apărute în presă, ar fi apropiată grupului de interese al social-democraților constănțeni. CJC și-a luat măsuri preventive pentru derularea acestei acțiuni cu doi ani înainte (n.r. - din noiembrie 2007), devenind partener al SC Geotop 2001 SRL București, printr-un acord-cadru. Atunci, SRL-ul și-a luat angajamentul să realizeze lucrarea „Documentație Cadastrală și Înscrierea în Cartea Funciară a Rețelei de Drumuri Publice de Interes Local din Județul Constanța și Realizarea Soluției Geospațiale pentru Gestiunea Căilor de Transport Rutiere”. Reporterii Cuget Liber au încercat, în mai multe rânduri, să lămurească suspiciunile care planau asupra acestui contract. Numai că toate eforturile au fost în zadar, reprezentanții CJC spunând, în cele din urmă, că nimeni nu va afla termenii acelui contract, că totul este „la secret”. Ulterior, și alte sume au fost direcționate, folosindu-se același circuit, către aceeași firmă. Mai mult decât atât, la scurt timp, nu numai ziariștii s-au arătat contrariați de acest contract, ci și primarii „beneficiari” au ridicat din umeri atunci când au fost întrebați care e treaba cu actul respectiv, arătând cu degetul către Consiliul Județean Constanța. El a atribuit contractul, trimitea banii, iar primăriile îi dădeau mai departe, adică îi virau în conturile Geotop 2001 SRL, ca într-un sistem tip „suveică” extrem de bine pus la punct și care-și avea o țintă precisă. Se pare că audierile vor continua în următoarele zile, pentru ca procurorii de la DNA să se lămurească pe deplin cu privire la noua, sau mai vechea, afacere cu bani publici a Consiliului Județean Constanța.