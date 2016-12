2013, an plin pentru Gruparea de Jandarmi Mobilă „Tomis” Constanţa

2013, an plin pentru Gruparea de Jandarmi Mobilă „Tomis” Constanța

Gruparea de Jandarmi Mobilă „Tomis” Constanța a avut un an - 2013 - destul de plin: peste 2.200 de misiuni în 12 luni, așadar vorbim despre o medie de șase misiuni desfășurate zilnic. Nu întotdeauna a fost ușor, și asta pentru că, deși majoritatea au fost de menținere a ordinii publice (aproape 1.500), totuși au fost și peste 80 de misiuni de asigurare a ordinii publice - evenimente la care au participat mii de persoane, peste 500 de acțiuni executate în cooperare cu alte instituții (IPJ Constanța, DIICOT și BCCO, RATC, Agenția de pescuit și acvacultură, Garda de Mediu, Garda Financiară și Agenția Națională de Administrare Fiscală etc.). În plus, au fost solicitați și la punerea în executare a aproape 140 de mandate de aducere emise de către organele de urmărire penală.Iar când spunem misiuni de asigurare a ordinii publice facem referire la manifestările sportive, deloc puține - 40 în 2013, la cele cultural-artistice și religioase, cu participarea unui public numeros - Boboteaza este doar un singur exemplu, dar și proteste și vizite oficiale.Amenzi de patru milioane leiEfectivele unității au executat, în vara lui 2013, și misiuni în stațiunile de pe litoral sau în zonele turistice. Rezultatele? Aproape 4.700 de amenzi contravenționale, în valoare de peste patru milioane lei, în jur de 900 de avertismente scrise și peste 80 de infracțiuni; de asemenea, au fost identificați 86 de făptuitori, precum și patru persoane urmărite național.Pe de altă parte, atunci când vorbim despre prevenirea și combaterea faptelor antisociale, în 2013 s-au întocmit acte procedurale premergătoare începerii urmăririi penale pentru mai bine de 520 infracțiuni, fiind identificați 581 făptuitori și depistate zece persoane urmărite național.De asemenea, pe timpul executării misiunii de menținere a ordinii publice în sistem integrat, cu Poliția, au fost constatate în 2013 aproape 400 de infracțiuni, fiind depistați 474 făptuitori și patru persoane urmărite național.