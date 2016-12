200 de manifestanți în fața Prefecturii Constanţa, majoritatea membrii din galeria FC Farul

6

Protest politizat

erau 10 -15 de la voley + vreo 3 cu portavoci, care nu faceau decat sa strige "jos basescu"(erau clar platiti de opozitie). la un moment dat cei cu portavoci, au disparut subit. apoi abia a inceput sa se strige si altceva, cum ar fi "libertate". Am incercat sa vb cu cei ce aveau portavoci, insa mi-au dat cu flit. Erau acolo cu un singur scop, sa manipuleze adevaratii protestatari. P.S. Ce galerie mai are frate Farul, ca e prin divizia C din cate stiu. Hai sa fim seriosi. Mai bine ne pune intrebarea, a cui este echipa de volei?