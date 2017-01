200 de euro la gardian şi orice puşcăriaş de la Poarta Albă are telefon mobil

„Afacerea“ de după gratii

200 de euro la gardian și orice pușcăriaș de la Poarta Albă are telefon mobil

Doi deținuți au fost audiați, ieri, de magistrații de la Tribunalul Constanța în dosarul în care fostul agent șef adjunct Nicolae Mureșanu, gardian la Penitenciarul Poarta Albă, este judecat pentru introducere de obiecte interzise, respectiv telefoane mobile, în interiorul unității de detenție. Unul dintre deținuți a declarat: „Îl cunosc pe inculpat pentru că acesta a fost gardian la Penitenciarul Poarta Albă. Am avut legături cu acesta, în sensul că mi-a facilitat introducerea de obiecte interzise în penitenciar, respectiv a două telefoane mobile, contra sumei de 200 de euro pentru fiecare. Banii erau plătiți printr-un intermediar, care se afla în afara penitenciarului”. Un alt deținut a spus: „Îl cunosc pe inculpat din 1999, pentru că este din aceeași localitate cu mine. Mie personal nu mi-a facilitat introducerea unor obiecte, însă știu că acesta obișnuia să faciliteze acest lucru la alți deținuți. Știu că introducea în penitenciar telefoane mobile contra unor sume modice, respectiv de 100 de euro pentru un telefon”. Tot ieri, judecătorii l-au audiat și pe inspectorul Gabriel Strungaru, șef de tură la Penitenciarul Poarta Albă. El a spus: „Îl cunosc pe Nicolae Mureșanu, pentru că am fost coleg cu el la Penitenciarul Poarta Albă. Nu am cunoștință ca până în momentul incidentului acesta să introducă obiecte interzise. În ziua respectivă (n.r. - 8 iulie a.c.) am fost informat de un coleg de-al meu, care l-a controlat pe inculpat, că asupra lui a fost descoperit un telefon mobil”. Procesul va continua la data de 10 noiembrie, cu audierea de noi martori.