2.100 de militari americani şi români se vor antrena în judeţele Constanţa şi Tulcea

În această vară

2.100 de militari americani și români se vor antrena în județele Constanța și Tulcea

Ştire online publicată Marţi, 09 Iunie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Soldații americani din unitatea de la Mihail Kogălniceanu, împreună cu cei români, vor desfășura, la sfârșitul acestei veri, o serie de exerciții militare comune de mare amploare. Astfel, peste 2.100 de militari români și americani se vor antrena în acest an în România. Prima rotație a trupelor, care va cuprinde militari ai Gărzii Naționale din Tennessee și un pluton românesc de infanterie, este programată pentru începutul lunii august. Unitățile se vor antrena împreună în nordul județului Constanța și în poligonul Babadag, timp de 21 de zile. Până la sfârșitul lunii octombrie, alte plutoane românești de infanterie vor participa la exerciții similare împreună cu trei companii ame-ricane ale Regimentului 2 Cavalerie „Stryker” (2SCR) din Germania, pe intervale de timp de câte 21 de zile. Militarii Gărzii Naționale Americane, împreună cu militari români, vor efectua inițial exerciții tactice de pregătire la nivelul unităților mici de infanterie și vor folosi vehicule Humvee pentru manevre. Ulterior, militarii din Regimentul 2 Cavalerie și partenerii lor români vor executa manevre cu transportoare amfibii blindate românești și americane (vehicule de luptă de tip „Stryker”) în poligonul Babadag și în împrejurimi. Exercițiile vor pune accent pe antrenamente de recunoaștere, trageri cu armament de calibru mic și cu cel de pe vehiculele de luptă. Forțele americane participante la rotații vor pleca spre casă până la sfârșitul lunii octombrie, urmând ca la Kogălniceanu să rămână doar un efectiv mic de personal și un detașament de constructori militari ai forțelor navale americane (Seabees). Noul comandant american al Forței Operaționale Întrunite de Est (JTF-E) a sosit săptămâna trecută, însoțit de un detașament precursor, la aerodromul din Mihail Kogălniceanu pentru a conduce exercițiul mixt româno-american ce se va desfășura în vara și toamna acestui an în județele Constanța și Tulcea. Colonelul Gary R. Russ face parte din Armata a 7-a a Statelor Unite din Europa (USAREUR) cu Comandamentul la Heidelberg, Germania. El va coordona rotația din acest an împreună cu omologul său român, colonelul Mihail Nicolescu, de la Divizia 1 Infanterie „Dacica” din București. De asemenea, la sfârșitul acestei toamne, se estimează finalizarea lucrărilor de construcție a spațiilor de cazare permanentă din vecinătatea aerodromului M. Kogălniceanu. Proiectul, care a costat aproximativ 50 de milioane de dolari americani, prevede posibilități de cazare și masă pentru un maximum de 1.600 militari, care urmează să participe la exercițiile de pregătire în cadrul viitoarelor antrenamente ale coaliției.