160 de kilograme de marijuana, confiscate de politiştii de frontieră

160 de kilograme de marijuana, confiscate de politiștii de frontieră

Ştire online publicată Vineri, 14 Iulie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Aproximativ 160 kilograme de marijuana au fost confiscate de politistii de frontiera doljeni, drogurile fiind descoperite in rezervorul unui automarfar la volanul caruia se afla un cetatean bulgari, anunta News.ro. Intreaga cantitate de marijuana urma sa ajunga in Slovenia.Drogurile au fost descoperite dupa ce politistii de frontiera din Vama Calafat au observat ca rezervorul tirului la volanul caruia se afla cetateanul bulgar bulgar Slavchev K., in varsta de 41 de ani, prezenta urme de sudura.Bulgarul a declarat la vama ca transporta profile metalice. Vamesii au controlat intregul vehicul cu ajutorul politistilor bulgari."Politistii de frontiera au solicitat sprijinul autoritatilor vamale bulgare pentru ca mijlocul de transport sa fie scanat cu ajutorul aparaturii X-Ray. In urma scanarii, in rezervor au fost descoperite 172 colete, ce contineau cantitatea totala de 159,12 kg de substanta care a reactionat pozitiv ca fiind marijuana", a declarat comisarul de politie Danut Rudareanu, purtator de cuvand al Serviciului Politiei deFrontiera Dolj.Cazul a fost preluat de catre Politia de Frontiera bulgara pentru continuarea cercetarilor.