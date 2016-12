16 dosare penale, la Constanţa, privind referendumul

16 dosare penale, la Constanța, privind referendumul

Pe rolul Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanța au fost înregistrate, în perioada 29 iulie - 9 august, 16 cauze penale având ca obiect posibile infracțiuni la Legea nr. 3/2000 privind referen-dumul, toate acestea fiind în lucru la organele de poliție, cercetările desfășurându-se sub suprave-gherea procurorilor.Unul dintre aceste dosare are ca obiect o plângere formulată de către Organizația Județeană Constanța a Partidului Democrat Liberal, formulată împotriva nu-mitului Radu Ștefan Mazăre, primarul Municipiului Constanța, sub aspectul săvârșirii infracțiunii prevăzută de art. 52 din Legea 3/2000, cauză aflată în faza actelor premergătoare.Reprezentanții Parchetului spun că, „până în prezent, procurorul de caz nu a dispus și nu a efectuat audieri, o serie de persoane fiind, însă, audiate, în cursul zilei de 8.08.2012, la sediul poliției Muni-cipiului Constanța - Biroul Investi-gații Criminale, care efectuează cercetările în cauză.