15.000 de dolari, donaţi de angajaţii KMG Internaţional, în cadrul crosului Rompetrol Run and Care

15.000 de dolari, donați de angajații KMG Internațional, în cadrul crosului Rompetrol Run and Care

Angajații KMG International au luat startul week-end-ul trecut, în crosul Rompetrol Run and Care, aflat la cea de-a patra ediție, care a avut loc în parcul Tineretului din București.Peste 300 de angajați din diferite companii din cadrul Grupului au alergat alături de familii și parteneri de afaceri pe distanțe de 5, 10 și 15 km, compania donând 5 USD pentru fiecare kilometru parcurs, pentru a sprijini cauzele Hospice Casa Speranței și ale Asociației pentru Dravet și Alte Epilepsii Rare.„Continuăm să promovăm voluntariatul și activitățile sportive în rândul angajaților și familiilor lor, dar și partenerilor noștri. Suntem mândri că prin acestea putem susține cauze cu un impact deosebit asupra comunității din care facem parte și să ajutăm cât mai multe persoane cu probleme de sănătate. Toți colegii din KMG International sunt deschiși să doneze timp și efort pentru acțiuni caritabile și doresc să le mulțumesc pentru asta”, a declarat Simona Popovici, Director Resurse Umane al Grupului KMG International.Angajații se implică în acțiuni de voluntariat ale companiilor Grupului în fiecare an, fie în cadrul programelor propuse de către companie, sau în demersuri caritabile proprii. KMG International are peste 5.000 de angajați în România, iar din 2009 a investit peste 9 milioane USD în proiecte de dezvoltare comunitară în țară, depășind 300.000 de beneficiari direcți.În urma cursei caritabile Rompetrol Run and Care de anul acesta, toate fondurile strânse pentru „Fundația Hospice Casa Speranței” vor fi alocate îngrijirii medicale a pacienților cu boli amenințătoare de viață, sprijin social și consiliere psiho-emoțională a pacienților și familiilor acestora, iar cele strânse pentru „Asociația pentru Dravet și alte Epilepsii Rare” vor acoperi o parte din costurile medicale și dezvoltarea activităților dedicate copiilor afectați în centrul de zi.„Parteneriatul cu Rompetrol este un parteneriat de încredere, de lungă durată, care depășește granițele unei simple colaborări și care ne-a demonstat că atunci când avem alături de noi oameni care înțeleg misiunea noastră și cred în cauza HOSPICE, lucrurile sunt posibile a fi realizate. Ne bucurăm să vedem atât de mulți oameni care vor alerga pentru susținerea cauzei noastre. Salutăm implicarea celor care, prin alergare, vor transmite de fapt un gest de susținere pentru cei care nu mai sunt și familiile lor, pentru cei care sunt și care se confruntă cu o boala incurabilă, pentru toți pacienții HOSPICE Casa Speranței cărora vrem să le oferim putere să își traiască cu demnitate fiecare zi din viața lor”, a precizat Mirela Nemțanu, CEO HOSPICE Casa Speranței.