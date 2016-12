14 suspecţi din gruparea "Academia Infractorilor" au fost reţinuţi

14 suspecți din gruparea "Academia Infractorilor" au fost reținuți

14 suspecți din gruparea "Academia Infractorilor" au fost reținuți, iar trei au fost plasați sub control judiciar, informează B1 TV. Mai bine de un an au lucrat polițiștii și procurorii la acest caz, descoperind date uluitoare. Cine voia să intre în grupare trebuia să-și facă un adevărat dosar: infractorii solicitau fire de păr pentru ADN, carte de identitate și chiar fișa medicală. Urmau antrenamente demne de Omerta: probe fizice, psihice iar apoi loviturile propriu-zise, deosebit de spectaculoase."Academia Infractorilor" era practic o grupare paramilitară. Fiecare atac din magazine dura 60 de secunde, fiecare participant avea un rol bine stabilit și se acționa dupa metoda celebrei grupari sârbe "Pantera Roz". Membrii erau amprentați, li se luau probe ADN și li se făceau dosare în care erau menționați inclusiv rudele și apropiații membrilor sau viciile pe care le aveau.Liderul grupării este Adrian Botez. Interlopul a fost adus de ofițerii de la trupele speciale la sediul DIICOT. El conducea rețeaua din penitenciar, după ce a fost eliberat anul trecut din greșeală. Ulterior a fost prins și ispășește o pedeapsă de 10 ani de închisoare pentru tentativă de omor asupra lui Dumitru Mironescu.De asemenea, există un comandant suprem, un contabil, ofițeri activi și de rezervă cu vârsta de peste 50 de ani, avocați. Casele de antrenament au fost închiriate în București, Cluj Napoca și Constanta, iar programul de pregătire dura 90 de zile. În grupare erau recrutați atât minori, cât și majori, de regulă provenind din familii dezorganizate, dispuși să se alăture rețelei și să comită jafuri armate la magazine de lux din vestul Europei.Membrii grupării au atacat magazinele de lux din Marea Britanie, Germania, Franța, Belgia și Olanda. Au fost prinși după mai bine de un an de cercetări și muncă sub acoperire a 200 de polițiști și procurori DIICOT. Gruparea nu folosea niciodată autoturisme, iar tabara infracțională era stabilită la periferia orașelor.