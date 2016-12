136 de secţii de votare vor fi păzite de 250 de pompieri

1

Spagarilor puscaria va asteapta !!!

Sa`i puna la munca , la pazit urnele pe spagarii angajati in 2007 si care la dispoibilizare au fost protejati de mai mari ISU. 205 de spagagiiii 2007 o sa parasesca in curand sistemul ; urmeaza alte capete care au facut frauda la disponibilizarile facute . Usor , usor se curatza ISU de lepre care au manjit pana in prezent haina militara.