129 de candidaţi la examenul de intrare în avocatură

129 de candidați la examenul de intrare în avocatură

129 de candidați, dintre care 103 de la Constanța și 26 de la Tulcea, s-au înscris pentru a participa la examenul de intrare în avocatură, care va avea loc, în acest an, la data de 10 noiembrie. O cifră record am putea spune, dat fiind faptul că, până în acest an, numărul celor care se înscriau la examen nu depășea 100 de persoane. Examenul de admitere se va desfășura la disciplinele: drept civil, drept procesual civil, drept penal, drept procesual penal, organizarea și exercitarea profesiei de avocat. Testarea candidaților la cele cinci discipline de examen se va efectua prin susținerea unei probe scrise la fiecare materie. Candidații care nu au obținut nota de promovare la una sau mai multe dintre materii pot formula contestații în termen de 48 de ore (zile lucrătoare) pe care le vor depune la Comisie. Acestea vor fi soluționate în termen de trei zile de la înregistrare.