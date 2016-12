11 septembrie, ziua tragică pentru America

2

25 decembrie

Draga domnule "votul nr 6 000 000", suntem astazi cumva in 25 decembrie si nu am amintit de acea zi? Nu, suntem in 11 septembrie, o zi tragica pentru America. Atunci cand va fi 25 decembrie, va promit ca voi scrie si despre "Dictatorul" Patriot de care spuneti dvs. Pana atunci, numai bine :)

Răspuns la: Slabut !

Adăugat de : votul nr 6 000 000, 11 septembrie 2012

Titlul corect ar fi fost ....25 Decembrie 1989 ziua tragica pentru Romania ! Atunci a fost impuscat un ''Dictator'' Patriot.....el nu a vandut tara...