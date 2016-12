Zoe face furori la Renault. 100.000 de maşini vândute

Zoe face furori la Renault. 100.000 de mașini vândute

Ştire online publicată Marţi, 20 Septembrie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Renault a dat lovitura cu actualul Zoe. Modelul electric i-a ajutat pe francezi să domine piața europeană de profil și să sărbătorească 100.000 de mașini cu zero emisii vândute până în prezent.Știm deja că Nissan Leaf este cel mai vândut model electric din lume. Ce nu știm este că Renault îi calcă îndeaproape pe urme cu actualul Zoe, care se vinde foarte bine în Europa. De altfel, Zoe i-a ajutat pe cei de la Renault să atingă o cifră record de vânzări pe piața mașinilor cu zero emisii. La cinci ani de la primul lor vehicul cu zero emisii, cei de la Renault au înmânat cheia electricei cu numărul 100.000. S-a întâmplat la Oslo, iar norocosul a fost un norvegian de 41 de ani care a cumpărat un Renault Zoe. De altfel, Norvegia este și țara europeană unde mașinile electrice sunt la mare căutare. Drept cadou, proprietarul a primit cinci ani și 100.000 de minute de încărcare de la doi furnizori locali de energie.În prima jumătate a anului 2016, Renault a vândut mai mult de 15.000 de vehicule electrice (excluzând Twizy), o creștere de 32% față de anul precedent. Așa se face că pe drumurile europene, unul din patru vehicule electrice este un Renault, iar în Franța, jumătate din mași-nile electrice sunt Renault.