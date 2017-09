Ziua Portului Constanța la Belgrad - un eveniment de importanță regională

Compania Națională Administrația Porturilor Maritime SA Constanța a revenit la Belgrad, cu cea de-a 11-a ediție a Zilei Portului Constanța, eveniment care s-a desfășurat azi, 21 septembrie, la sala de conferințe a hotelului Holiday Inn.Ziua Portului Constanța este un eveniment de referință în domeniul transporturilor și logisticii pentru Serbia și pentru celelalte țări din zonă, interesul pentru acesta reflectându-se în numărul mare de companii reprezentate, al țărilor din care au venit și al domeniilor de activitate: logistică, traderi, transportatori, porturi de pe Dunăre. Și la această ediție au participat peste 150 de delegați ai companiilor care folosesc deja oportunitățile oferite de porturile maritime românești și intenționează să-și dezvolte business-ul, colaboratori consacrați, precum și potențiali parteneri.Au fost reprezentate la întâlnirea cu Portul Constanța companii și autorități din Serbia, Ungaria, Bosnia – Herțegovina, Croația, Macedonia, Bulgaria, Italia și Olanda.„Serbia reprezintă un partener important al Portului Constanța, Dunărea fiind autostrada care ne unește, un motiv important pentru care să ne unim eforturile ca să putem folosi fluviul la adevăratul potențial. Evoluția pozitivă a traficului de mărfuri dintre Portul Constanța și Serbia vine să accentueze premisele unor recorduri în anii viitori. Oferind cele mai bune cunoștințe și experiență în colaborarea cu partenerii sârbi, sperăm să menținem și să dezvoltăm parteneriate prietenoase și de succes cu toți actorii de pe piața sârbă”, a declarat Nicolae Dan Tivilichi, directorul general al CN APM SA Constanța.Ambasadorul României la Belgrad, Oana – Cristina Popa, a spus în deschidere că „Ziua Portului Constanța la Belgrad a devenit un eveniment regional, de impact în zona Dunării, care crește de la an la an și deschide noi perspective de dezvoltare între România și Serbia”.Importanța colaborării româno-sârbe a fost accentuată de Veljko Kovacevic, secretar de stat în Ministerul Construcțiilor, Transporturilor și Infrastructurii din Serbia, care consideră că cele două țări au multe sectoare de dezvoltat, pornind de la obiectivele Strategiei Dunării.Prezentarea partenerilor companiei la acest eveniment – Barter Port Operator, Silk Route Shipping, Socep și TTS, a fost făcută de Alexandru Mădălin Crăciun, director comercial al CN APM SA, care a adus în fața celor prezenți cele mai recente investiții din Portul Constanța și planurile de dezvoltare a infrastructurii.„Sunt în desfășurare investiții, pentru următorii 3 ani, de 350 milioane euro. În prezent se efectuează lucrări de dragaj de întreținere în porturile maritime românești și va urma dragajul de investiție, un proiect în valoare de 40 milioane euro, precum și investiția în dana specializată de mare adâncime - 5,7 milioane de euro. Portul Constanța are cele mai mari adâncimi din Marea Neagră și investim ca să ne menținem acest avantaj”, a declarat directorul comercial al CN APM SA.În perioada ianuarie – iulie 2017, în porturile maritime românești au fost operate, în total, 31 milioane tone marfă. Din total, o treime din cantitatea de mărfuri o reprezintă cerealele, aproape 10 milioane tone.„În 2016 au trecut prin Portul Constanța peste 20 milioane tone de cereale. Portul Constanța se va clasa, pentru al doilea an consecutiv, pe primul loc între porturile europene la exportul de cereale”, a subliniat Alexandru Mădălin Crăciun.În anul 2016, traficul de mărfuri dintre Portul Constanța și Serbia a fost de 5,5 milioane tone. În acest an, în primele 7 luni, traficul de mărfuri a atins 3,8 milioane tone, față de 3,1 milioane tone în aceeași perioadă a anului 2016.Serbia exportă cereale, cu tranzit prin portul Constanța, spre Iran, Irak, Italia, Coreea de Sud, Libia, Malta, Spania, Sudan, Siria, Cipru, Grecia, Israel, Turcia, Liban, Marea Britanie și Vietnam.De asemenea, Serbia importă, cu tranzit prin portul Constanța, combustibili minerali solizi, îngrășăminte, minereuri de fier și deșeuri de fier, minereuri și deșeuri neferoase, produse petroliere, minerale brute sau prelucrate, echipamente, mașini din țări ca: Rusia, Statele Unite ale Americii, Turcia, Brazilia, Egipt, Iordania, China și Africa de Sud.În cea de-a doua parte a evenimentului, în cadrul întâlnirilor Business to Business, companiile participante au putut să dezvolte legături de afaceri, să cunoască noi firme interesate de extinderea activităților sau de serviciile oferite.Compania Națională Administrația Porturilor Maritime SA Constanța a avut întâlniri bilaterale cu majoritatea firmelor străine participante la eveniment.