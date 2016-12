Ziua Porţilor Deschise la Fabrica Heineken din Constanţa

Ziua Porților Deschise la Fabrica Heineken din Constanța

Fabrica de bere Heineken România din Constanța își deschide porțile pentru al doilea an la rând, și îi invită pe locuitorii din județ să facă turul fabricii și să afle cum se produce berea.Constănțenii pot vizita fabrica de bere sâmbătă, 8 septembrie, între ora 9.00 și ora 16.00, în tururi organizate care se desfășoară la intervale de 20 de minute.„Peste 800 de constănțeni ne-au vizitat anul trecut, când am deschis pentru prima dată fabrica pentru publicul larg. Oamenii s-au arătat foarte încântați și ne-au mărturisit, la finalul turului, că secția unde se îmbuteliază berea le-a plăcut cel mai mult. Pentru mulți dintre oaspeții noștri era pentru prima dată când vedeau cum se fabrică și se îmbuteliază berea. Ne bucurăm să repetăm experiența și anul acesta și îi așteptăm pe constănțeni în număr cât mai mare”, a precizat Adrian Babu, director tehnic al fabricii Heineken România din Constanța.Vizitatorii vor fi ghidați în turul fabricii de un specialist berar al fabricii de bere Heineken. Acesta le va explica fiecare etapă a procesului de fabricare a berii, de la măcinarea malțului, la adăugarea hameiului și până la faza de îmbuteliere. Așadar, cei care doresc să viziteze fabrica sunt așteptați pe 8 septembrie la sediul din Șoseaua Industrială, nr. 1. Primul tur al fabricii începe la ora 9.00, iar ultimul tur are loc la ora 16.00. Un tur poate cuprinde maximum 30 de persoane, au explicat reprezentanții fabricii de bere.Acest eveniment este destinat persoanelor de peste 18 ani.