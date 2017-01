Ziua Maritimă Mondială, dedicată provocărilor ecologice

„Răspunsul IMO la actualele provocări ecologice" constituie tema, stabilită de Organizația Maritimă Internațională, pentru Ziua Maritimă Mondială din acest an, care va fi sărbătorită pe 27 septembrie. Subiectul constituie o oportunitate pentru organizație de a se concentra pe aspectele de mediu actuale și viitoare și de a-și spori contribuția, alături comunitatea internațională, la protecția și conservarea mediului. Ziua Maritimă Mondială este celebrată, în fiecare an, în ultima săptămână din luna septembrie. Ea constituie un prilej de a atrage atenția asupra siguranței navigației, a mediului marin și, în particular, a activității IMO.