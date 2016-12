Ziua Lucrătorului Portuar e sărbătorită cu prime, contracte colective noi şi prin muncă

Ziua Lucrătorului Portuar e sărbătorită cu prime, contracte colective noi și prin muncă

Ştire online publicată Vineri, 12 August 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Ziua de 15 august este nu numai sărbătoarea marinarilor, ci și a lucrătorilor portuari români. Cum vor marca docherii și mecanizatorii din portul Constanța evenimentul?„În general, lucrătorii portuari vor sărbători ziua lor națională prin muncă. Deși este zi liberă, mulți dintre operatorii care au nave la încărcare - descărcare vor chema oamenii la lucru, chiar dacă trebuie să-i plătească dublu. Multe dintre companiile portuare răsplătesc eforturile lucrătorilor, acordându-le prime de ziua lor, care variază între 150 și 300 de lei”, a declarat, pentru cotidianul „Cuget Liber”, Silviu Stanciu, președintele Federației Sindicale „Trans Conex”.Începând din data de 3 ianuarie 2016, această organizație a obținut reprezentativitatea pentru sectorul transporturi. În urma fuziunii cu Federația „UNI Trans” din Galați, numărul membrilor săi a urcat la 5.200. La congresul de fuziune din martie 2016, s-a ales o nouă echipă de conducere, cu Silviu Stanciu (liderul Sindicatului Liber Decirom), președinte, Ștefan Frunză (din Galați), președinte executiv, și Ionel Moga (din cadrul Sindicatului CN APMC), secretar general.De la dobândirea reprezentativității și până în prezent, federația a avut un program de activitate extrem de încărcat, mai ales pe linia negocierilor colective. În urma eforturilor sale, o serie de mari operatori din portul Constanța întâmpină Ziua Marinei Române și a Lucrătorului Portuar cu noi contracte colective de muncă.„S-au încheiat negocierile la Constanța South Container Terminal (CSCT), USA Shipping și Compania Națională Administrația Canalelor Navigabile. Continuă negocierile la ARSVOM și Schenker. Trebuie precizat că am obținut creșteri salariale semnificative și foarte bune. La USA Shipping, unde nu exista contract colectiv de muncă, am reușit implementarea lui, cu drepturi foarte bune pentru lucrători. S-a intrat în normalitate. Dacă federația n-ar fi intervenit la CSCT și la USA, lucrătorii ar fi rămas fără contracte colective de muncă, întrucât sindicatele lor nu îndeplinesc condițiile de reprezentativitate și nu avea cine să negocieze. Cele două contracte au fost încheiate cu două multinaționale. În condițiile legislației actuale, este foarte greu pentru sindicate să apere drepturile membrilor lor. Urmează să negociem și la ADM, fostul Minmetal, care a fost preluat tot de o multinațională. Pe viitor, federația intenționează să inițieze un contract cadru la nivel de grup de unități”, relatează Silviu Stanciu.Acțiunea de protest organizată de Federația Sindicală „Trans Conex” pe data de 25 februarie 2016, pentru recunoașterea condițiilor de muncă speciale în care își desfășoară activitatea lucrătorii portuari, nu a rămas fără ecou.„În urma protestului nostru, s-au efectuat evaluările privind grupa de muncă și am primit rezultatele de la Ministerul Muncii. S-a constatat că, în mare parte, situația la locurile de muncă este așa cum au prezentat-o sindicatele: munca e destul de grea, nocivă, există factori de risc și așa mai departe. Unele societăți nu au vrut să facă reevaluările și i-au dat în judecată pe cei de la Inspecția Muncii. Pe de altă parte, marea majoritate a companiilor de operare portuară au fost acționate în instanță de către sindicate. În prezent, există procese pe rol la Înalta Curte de Casație și Justiție.Situația de la compania Decirom continuă să fie critică. Societatea a băgat practic sindicatul în dizolvare, iar lucrătorii au rămas fără contract colectiv de muncă. La rândul ei, societatea a pierdut procesul cu Inspectoratul Teritorial de Muncă. Pe de altă parte, s-a început urmărirea penală împotriva conducerii societății. Organele de cercetare penală au fost sesizate, de Sindicatul Liber Decirom, că membrii săi au fost șantajați să plece din organizație și să se înscrie în sindicatul inițiat de conducere”, a declarat Silviu Stanciu.