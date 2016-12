Zile gratuite de vacanţă pe litoral şi la munte!

Zile gratuite de vacanță pe litoral și la munte!

Începând de ieri și până pe 31 august se desfășoară cea de-a doua ediție a programului „Zile gratuite de vacanță”, realizat de Asociația Națională a Agențiilor de Turism (ANAT), în parteneriat cu hotelierii din România.Programul, ce se desfășoară exclusiv prin agențiile de turism membre ANAT, include oferte spe-ciale care vin în sprijinul turiștilor, prin acordarea unui număr de zile gratuite de vacanță, după modelul 5=7 (ceea ce înseamnă că plătești 5 nopți și stai 6 sau chiar 7).Mai exact, turiștii care solicită in-formații agențiilor de turism membre ANAT cu privire la vacanțele în România pentru perioadă 15 - 31 august pot primi pentru prețul plătit, una sau două nopți gratuite de cazare.„În fiecare ediție, acest program a reușit să atragă zeci de hotelieri de pe litoral, dar și din stațiuni montane de tradiție, și sute de agenții de turism din toate județele țării“, a precizat președintele ANAT, Corina Martin.„Zile gratuite de vacanță“ face parte din proiectul „Vacanță în țara mea“ 2012, proiect care reunește mai multe campanii promoționale distincte, precum „Înscrieri timpurii“, „Litoralul pentru toți“, „O săptămână la munte“, „Săptămâna de refacere balneară“, „Vacanță la țară“, „Delta Dunării pentru toți“ etc.„Pentru al treilea an consecutiv solicităm sprijinul MDRT pentru a face cunoscute aceste programe speciale, astfel încât să demolăm mitul conform căruia «în România e scump și prost». Dimpotrivă, trebuie să învățăm românii să aleagă cea mai bună ofertă, și anume cu ajutorul unui agent de turism, alegând programele și perioadele speciale și efectuând rezervările din timp. Până în prezent nu am fost sprijiniți în promovare de către minister, din păcate. Consider însă că statul are obligația de a se implica în atragerea românilor în vacanță în România, pentru a sprijini dezvoltarea turismului românesc. Așteptăm să se producă schimbarea de mentalitate și de direcție”, a mai precizat Corina Martin.