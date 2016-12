Zi dramatică pentru leu

1

Titlul articolului

In timp ce articolul nu prezinta nimic spectaculos, prin titlul acestuia, stimabile reporter nu faceti decat sa speriati lumea si sa discreditati cotidianul la care lucrati. Avem destui politicieni si analisti de doi bani care nu au ce sa transmita publicului pe posturile de radio si televiziune si arunca cu acuzatii generale grave, la adresa romanilor si a statului roman, fara numirea unor persoane si institutii implicare, vinovate. Nu mai veniti cu astfel de titluri care duc la destabilizare si cresterea neincrederii populatiei in Banca National si Romania. Daca nu aveti solutii viabile macar nu mai criticati de dragul de a scrie cat mai mult si fara rost, in detrimentul romanului, pe care in dezinformati si il speriati si a ziarului de la care luati salariul.