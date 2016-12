Zeci de mii de turişti vor petrece vacanţa de vară în hoteluri all inclusive de pe litoral

Zeci de mii de turiști vor petrece vacanța de vară în hoteluri all inclusive de pe litoral

Aproximativ 62.000 de turiști vor veni în acest an în structurile all inclusive de pe litoralul românesc, comparativ cu 40.000 anul trecut, creșterea cu 56% a locurilor de cazare disponibile în acest regim fiind încă sub nivelul cererii pentru servicii all inclusive, scrie Mediafax.Anul trecut, în hotelurile all inclusive din stațiunile de pe litoralul românesc existau, potrivit datelor ANAT, 1.959 locuri de cazare, iar în acest an alte două complexe hoteliere au trecut la acest sistem la începutul sezonului, crescând numărul locurilor all inclusive cu 56%, la 3.065.„Calculele arată că anul trecut au ajuns în structurile all inclusive de pe litoral aproximativ 40.000 de persoane, majoritatea români cu copii. În acest an, datorită suplimentării numărului de locuri, estimăm că se vor caza la all inclusive pe litoral în jur de 62.000 de turiști”, a declarat pentru MEDIAFAX Marius Usturoiu, președintele comisiei de Turism Intern din cadrul Asociației Naționale a Agențiilor de Turism (ANAT).