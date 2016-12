Sezonul estival 2013 le-a lăsat un gust amar

Zeci de hoteluri de pe litoral, scoase la vânzare

Pe litoral au ajuns și în această vară în jur de două milioane de turiști, atât au aproximat asociațiile din domeniu, însă cu siguranță nu chiar toți hotelierii au avut profiturile așteptate. Românul care a venit la mare nu a mai cheltuit ca în anii precedenți. În plus, și-a mai scurtat puțin și va-canța, tot din considerente financiare.Hotelierii din sudul litoralului au avut cel mai mult de suferit. Dacă în Mamaia numărul turiștilor a crescut ușor, cu aproximativ 5 procente, după cum au spus reprezentanții asociațiilor din turism, în sud acesta a scăzut. Motive ar fi destule. Principalul, în ciuda câtorva investiții, mare lucru nu prea s-a schimbat în aceste stațiuni. Iar cum turistul român a devenit destul de pretențios, puțini mai sunt aceia care se mulțumesc chiar cu orice. Mai mult, din dorința de a da cât mai puțini bani pe vacanță, foarte mulți dintre cei care și-au propus să ajungă pe litoral au preferat să-și cumpere vacanțele cu luni bune înainte de a se caza, un cuțit însă cu două tăișuri pentru hotelieri; prețul de recepție le-ar aduce mai mult profit.Hoteluri de milioane de euroAșa se face că foarte mulți proprietari de hoteluri, fie ele mai mici sau mai mari, caută acum cu disperare să le vândă. Iar cei interesați au de unde alege: Eforie, Neptun, Costinești, Olimp, Mangalia, Mamaia, Constanța, și lista poate continua, căci vorbim despre zeci de oferte! Prețurile nu sunt nici ele de neglijat, și asta deoarece avem pe piață și mari hoteluri. În acest caz se vorbește de milioane de euro. Multe milioane de euro. Unul dintre cele mai scumpe hoteluri scoase acum la vânzare pe litoral, foarte cunoscut de altfel și apreciat de turiști, costă 15 milioane de euro. Este în Mamaia, undeva în zona hotelului Iaki, și are nu mai puțin de 14 etaje. Este un hotel clasificat la trei stele, însă are o suprafață utilă de 9.000 mp; în plus, vorbim despre un teren de 15.000 mp. Are 230 de camere, terase, restaurant, piscină, săli de conferințe, spații comerciale. Iar acesta este doar un exemplu.Reprezentanții asociațiilor din turism spun că sunt variate motivele din cauza cărora avem o ofertă atât de generoasă de hoteluri scoase la vânzare. O problemă importantă este că multe dintre unitățile de cazare de pe litoral au nevoie, pentru a putea fi competitive și pe viitor, de renovări capitale, lucru pe care puțini și-l permit în această perioadă. Așadar, proprietarii preferă să vândă și fie să se retragă, fie să meargă pe o altă investiție, pornită de la zero.