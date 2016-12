Zece firme constănţene şi-au căutat parteneri de afaceri la Târgul „Agriculture and everything for it“ din Dobrich

Mai multe ştiri online: Economie

Zece firme constănțene și-au căutat parteneri de afaceri la Târgul „Agriculture and everything for it“ din Dobrich

Ştire online publicată Miercuri, 07 Septembrie 2011. Autor: Anca CHICU





Târgul a reunit companii din domenii de activitate precum mașini agricole de dimensiuni mari și mici, mașini și echipamente pentru fer-mele de creștere a animalelor, ma-șini și utilaje pentru industria alimentară, echipamente pentru irigații, instalații de uscare, produse veterinare, îngrășăminte, fertilizatori, echipamente frigorifice de ventilație, semințe și răsaduri, floricultură, aparate și echipamente pentru laboratoare, literatură de specialitate s.a.



În total, 150 de companii - institute de cercetare, fermieri din Bulgaria, Grecia, Serbia, România, Olanda, Polonia și din alte țări - au prezentat vizitatorilor cele mai noi produse, tehnologii și tendințe din aceste domenii de activitate.



La standul comun au participat, fără a achita nicio taxă, câte zece companii din România (Constanța) și din Bulgaria (Dobrich) - producători, importatori, comercianți. Firmele au beneficiat și de servicii de traducere și de asistență la întâlnirile de afaceri, au putut expune pliante, materiale de promovare și mostre. În plus, informațiile despre ele vor fi incluse într-un catalog electronic care urmează să fie distribuit la sfârșitul proiectului.



La deschiderea târgului a participat ministrul Agriculturii și Industriei Alimentare din Bulgaria, Svetlana Boyanova, dar și guvernatorul regiunii Dobrich, Zhelyazko Zhelyazkov și primarul orașului Dobrich, Detelina Nikolova.



La sfârșitul lunii august, în cadrul proiectului s-a organizat și o rundă de întâlniri de afaceri între reprezentanții firmelor constănțene și a celor bulgărești. Interesul pentru cooperare pare să fie unul mare și real, având în vedere că fiecare participant român a avut parte de cel puțin 3 - 4 întâlniri de afaceri. Așadar, organizatorii sunt de părere că se vor găsi, cu siguranță, modalități de colaborare concrete, finalizate cu încheierea unor contracte comerciale.



În perioada 30 august - 2 septem-brie a avut loc, în Dobrich, Bulgaria, Târgul internațional „Agriculture and everything for it”, organizat în cadrul proiectului „BU.RO.COOP - Came-rele de comerț bulgară și română pentru cooperare transfrontalieră”. Centrele de cooperare economică din Dobrich și Constanța, ce au ca structuri gazdă Camera de Comerț și Industrie Dobrich și Camera de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură Constanța, au fost cele care s-au ocupat cu organizarea standului comun româno - bulgar.Târgul a reunit companii din domenii de activitate precum mașini agricole de dimensiuni mari și mici, mașini și echipamente pentru fer-mele de creștere a animalelor, ma-șini și utilaje pentru industria alimentară, echipamente pentru irigații, instalații de uscare, produse veterinare, îngrășăminte, fertilizatori, echipamente frigorifice de ventilație, semințe și răsaduri, floricultură, aparate și echipamente pentru laboratoare, literatură de specialitate s.a.În total, 150 de companii - institute de cercetare, fermieri din Bulgaria, Grecia, Serbia, România, Olanda, Polonia și din alte țări - au prezentat vizitatorilor cele mai noi produse, tehnologii și tendințe din aceste domenii de activitate.La standul comun au participat, fără a achita nicio taxă, câte zece companii din România (Constanța) și din Bulgaria (Dobrich) - producători, importatori, comercianți. Firmele au beneficiat și de servicii de traducere și de asistență la întâlnirile de afaceri, au putut expune pliante, materiale de promovare și mostre. În plus, informațiile despre ele vor fi incluse într-un catalog electronic care urmează să fie distribuit la sfârșitul proiectului.La deschiderea târgului a participat ministrul Agriculturii și Industriei Alimentare din Bulgaria, Svetlana Boyanova, dar și guvernatorul regiunii Dobrich, Zhelyazko Zhelyazkov și primarul orașului Dobrich, Detelina Nikolova.La sfârșitul lunii august, în cadrul proiectului s-a organizat și o rundă de întâlniri de afaceri între reprezentanții firmelor constănțene și a celor bulgărești. Interesul pentru cooperare pare să fie unul mare și real, având în vedere că fiecare participant român a avut parte de cel puțin 3 - 4 întâlniri de afaceri. Așadar, organizatorii sunt de părere că se vor găsi, cu siguranță, modalități de colaborare concrete, finalizate cu încheierea unor contracte comerciale.

Articole de la acelaşi autor