Zece firme constănţene, la Târgul Internaţional Tehnic de la Plovdiv

Zece firme constănțene, la Târgul Internațional Tehnic de la Plovdiv

În perioada 26 - 29 septembrie a avut loc, la Plovdiv, în Bulgaria, Târgul Internațional Tehnic. Cu această ocazie, în cadrul progra-mului „BU.RO.COOP - Camerele de comerț bulgară și română pentru cooperare transfrontalieră”, Centrele de cooperarea econo-mică din Dobrich și Constanța, având ca structuri gazdă camerele de comerț din aceste două localități, au pus la punct un stand comun bulgar - român.La târg au participat, în mod gratuit, zece firme românești, înregistrate în județul Constanța, care îndeplinesc condiția de IMM, respectă regulile privind ajutorul de stat și desfășoară activități în concordanță cu tematica târgului. Acestea au beneficiat de servicii de traducere și de asistență la întâlnirile de afaceri și au putut expune pliante și alte materiale de promovare. Mai mult, informațiile despre cele zece firme vor fi incluse într-un catalog electronic, ce se va distribui la sfârșitul proiectului.La această a 67-a ediție a târgului, desfășurată sub sloganul „New Life. New Technologies”, au participat cu stand propriu 884 de companii din 44 de țări, iar alte 590 au fost reprezentate.Standul comun bulgar - român BU.RO.COOP s-a bucurat de un real succes. Un număr mare de vizitatori au fost interesați atât de firmele din România, cât și de cele din Bulgaria. În plus, pentru o cât mai bună vizibilitate a expozanților și inițierea a cât mai multor întâlniri bilaterale, reprezentanții Camerei de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură Constanța ce au însoțit grupul au transmis lista cu firmele românești par-ticipante și profilele acestora camerelor de comerț din Bulgaria, Grecia, Germania, Serbia, Polonia, Republica Cehia, precum și asociațiilor profesionale ce au participat la acest târg. Standul comun bulgar - român a fost vizitat și de consilierul economic de la Ambasada României la Sofia, Radu Călin Moldovan, care a discutat cu firmele expozante.Târgul de la Plovdiv, în cadrul căruia au fost organizate și peste 50 de evenimente conexe (conferințe, seminarii, prezentări de firme, forumuri de afaceri etc), a reunit companii din domenii de activitate ca inginerie mecanică, automobile, software, electronică și inginerie electrică, construcții, chimie, energie, ecologie, cerce-tare și dezvoltare, transport și servicii expediere s.a.