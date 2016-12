Zăcămintele petroliere vor fi căutate în apele mai adânci ale Mării Negre

În urma hotărârii guvernului de a prelungi contractul de concesiune, compania Petrom a luat, ieri, decizia de a intra într-o nouă fază a explorării blocului Neptun. Programul de lucrări care va fi executat în parteneriat cu ExxonMobil Exploration and Production Romania Ltd. El include forarea primei sonde de explorare de apă adâncă la Marea Neagră, în zona de coastă a țării noastre. Operațiunea va avea loc la finalul acestui an sau începutul lui 2012. Pentru maximizarea șanselor de a descoperi un zăcământ viabil din punct de vedere comercial este necesară o perioadă de timp suficientă pentru explorarea cuprinzătoare a blocului. Petrom și ExxonMobil Exploration and Production Romania Ltd au încheiat un contract de concesionare în 2008, prin care ExxonMobil a achiziționat o participație de 50% în blocul Neptun. ExxonMobil este lider în explorarea la mare adâncime.