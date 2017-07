Whisky și tutun – două plăceri ale bărbaților

Ştire online publicată Joi, 13 Iulie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Whisky-ul nu este doar o simplă băutură pentru bărbați, este o plăcere, un lux, o băutură alcoolică cu aromă puternică, deosebită. Metoda de obținere nu este simplă și nici la îndemâna oricui. Pentru ca să fie un whisky de calitate și pentru ca să-și merite într-adevăr numele trebuie respectat întocmai procedeul de distilare.În Irlanda, SUA, Canada și Scoția, whisky-ul se obține prin distilarea secarei, grâului, a porumbului și orezului – deci în general a cerealelor folosite – dar și a cartofilor, iar apoi această băutură este ,,îmbătrânităˮ în butoaie de lemn.Culoarea la whisky este deosebită și creată tocmai prin această metodă de ,,îmbătrânireˮ, mai ales dacă butoiul folosit nu este din orice lemn, ci din lemn de stejar. Specialiștii consideră că un Whisky care este ținut în butoi timp de 4-5 ani este o băutură alcoolică ușoară, însă dacă este ținut o perioadă mai îndelungată de timp, chiar mai mare de 8-9 ani va deveni o băutură alcoolică puternică și tare.Metoda de ,,îmbătrânireˮ este doar una singură și se face doar în butoiul de lemn de stejar, deci după ce băutura va fi turnată în sticlă nu se mai poate vorbi despre a fi ținută mulți ani pentru a deveni mai tare. Whisky-ul în sticlă nu va mai ,,îmbătrâniˮ indiferent cât timp va fi depozitat astfel. Bărbații care au whisky acasă, îl pot bea deoarece dacă îl țin prea mulți ani în sticle, el nu devine mai tare, ci din contra își pierde din calitate.Whisky-ul este de mai multe tipuri, diferă în funcție de producător. Procentul de alcool poate fi de 35%-55%, 40-45%. În funcție de rețetă se disting următoarele băuturi: Bourbon, Scotch, Irish, Canadian, Rye, Tennessee, Corn, Sour Mash.Numele de Whisky Bourbon vine de la districtul Bourbon și este originar din Kentucky. Acesta este realizat din porumb și are 51% alcool. Vechimea sa este în general de 2 ani.Despre Scotch putem spune că este realizat din malț și cereale prin distilare și are alcool în procent de 41-50%. Whisky-ul Canadian este din orz, porumb și secară și este considerat o băutură ușoară, un whisky moale. Whisky-ul Tennessee provine din regiunea cu același nume – Tennessee.Tutunul reprezintă o altă plăcere a bărbaților. Cercetătorii au descoperit faptul că bărbații fumează ca să scape de stres și ca să se relaxeze când atmosfera devine tensionată. Ei au senzația că țigara sau nicotina le dă putere, încredere în sine, îi face să aibă mai mult curaj și să pară interesanți. Aceștia sunt curioși să afle despre tot felul de produse care au legătură cu fumatul, de tuburi pentru țigări, aparate pentru injectat tutun, tabachere, pachete de țigări produse de diferite brand-uri, trabucuri, arome diferite, tutun firicel , aparate de rulat tutun, etc. Pe site-urile online se găsesc diverse produse pentru fumat, care pot fi achiziționate, ca de exemplu tuburi țigări ieftine , care sunt de calitate și au prețuri avantajoase, pe placul consumatorilor.Bărbații fumează pentru că sunt de multe ori foarte nervoși, au stări de anxietate și cred că astfel devin mai calmi. Când au stări de nervi și sunt agitați, au tendința de a se mișca de colo-colo și de a fuma o țigară. Tutunul îi ajută să facă față stresului, să se relaxeze, sau pur și simplu fumatul a devenit pentru ei un obicei. Bărbații fumează și din plictiseală sau pentru a-și satisface un capriciu, ei văd în tutun o plăcere, un mod interesant de a se delecta. În timp, fumatul le creează dependență, iar fumul de țigară le poate afecta destul de mult starea de sănătate.