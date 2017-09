Vreţi să vă îmbrăcaţi româneşte, de calitate? Vizitaţi Târgul TINIMTEX din Mamaia!

Reportaj "Cuget Liber"

Vreți să vă îmbrăcați românește, de calitate? Vizitați Târgul TINIMTEX din Mamaia!

Evenimentul comercial „number one“ al acestui început de toamnăeste Târgul Național de Îmbrăcăminte - Încălțăminte TINIMTEX.Sute de localnici și turiști au luat cu asalt Pavilionul Expoziționalși Centrul de Afaceri Eurolitoral, din stațiunea Mamaia,încă de la deschiderea manifestării expoziționale. Vizitatorii erau dornicisă admire noile colecții de toamnă - iarnă, să ia pulsul tendințelordin modă și, mai ales, să cumpere. Printre ei, se aflau persoanede toate vârstele și din toate păturile sociale. Oamenii studiau cu atenție mărfurile, se interesau de materialele din care erau confecținate,probau și plăteau. Mai toți plecau cu o achiziție acasă. La cea de a 71-a ediție a TINIMTEX sunt prezenți 220 de expozanți, 71% dintre ei fiind producători. Participanții s-au întrecut în a prezenta cele mai noi colecții. Este uimitoare varietatea produselor de bună calitate, frumoase, în culori minunate, realizate după concepția designerilor români. Despre prețuri ce să mai vorbim, sunt pentru toate buzunarele! Această ediție a târgului a distrus mitul că produsele românești de foarte bună calitate sunt prea scumpe pentru buzunarele românilor. Ca de fiecare dată când vezi minunățiile ieșite din mâna producătorilor români, te întrebi: oare de ce nu renunțăm la subprodusele chinezești, de ce nu ne îmbrăcăm și încălțăm românește? Ce s-a petrecut cu noi, cu mintea noastră de-am ajuns să dăm banii pe chinezăriile de două parale, dar de foarte proastă calitate?De cum intri în Pavilionul Expozițional, privirea îți este atrasă de superbele confecții de damă produse de Gemma Lux IntŽL din Constanța. Unitatea a fost înființată în anul 1992 și are, în prezent, zece lucrători. „Înainte de criza economică, am avut și o sută de lucrători. Am fost nevoiți să restrângem activitatea”, povestește Georgeta Bratu, administratorul firmei. În standul producătorului constănțean sunt expuse rochii (la prețuri de producător care variază între 100 și 250 de lei, fără TVA), bluze (60 - 80 de lei), fuste (60 - 90 de lei), pantaloni (70 de lei), „Industria confecțiilor din România face mari eforturi să supraviețuiască“, - spune Georgeta Bratu. „Până acum ne luptam cu concurența mărfurilor străine, cu criza de lucrători calificați. De-acum înainte trebuie să facem față și „inovațiilor” fiscale: plata defalcată a TVA, transferul contribuțiilor de la angajator la angajat, cu creșterea salariilor brute. Sunt măsuri care ne vor afecta pe noi, producătorii români. Statul nu ne ajută cu nimic, nici măcar cu pregătirea forței de muncă. Noi a trebuit să ne acredităm și să ne pregătim singuri lucrătorii de care avem nevoie.”Ada Rose, din Ploiești, este o unitate de producție cu 30 de lucrători, relatează directorul de vânzări, Adrian Pantazi. La evenimentul expozițional din Mamaia expune confecții pentru femei și copii: cămăși (55 de lei), rochii (85 de lei), jachete (75 de lei), pulovere (50 de lei). După cum ați înțeles, prețurile sunt de producător fără TVA. Înființată în urmă cu 18 ani și având 12 lucrători, Oxyd Conf, din Piatra Neamț, a venit la târg cu o colecție impresionantă de geci.Ina Design Company reprezintă industria ușoară din Iași. Este un producător tânăr, înființat în anul 2005, care are în prezent 32 de lucrători. Administratorul Vali Pătrașcu îmi prezintă confecțiile de damă expuse în stand: rochii (110 - 145 lei), fuste (65 - 95 de lei), pantaloni (90 - 125 de lei), bluze (50 - 95 de lei). Discutăm despre dificultățile întâmpinate de unitățile de producție.„Problema noastră principală este forța de muncă. Nu găsim personal calificat. Am încercat și cu finanțare europeană să pregătim lucrători. În zadar, oamenii nu stau”, a declarat Vali Pătrașcu.Între timp, numărul vizitatorilor a crescut. Îmi fac loc cu greu printre cei veniți să-și înnoiască garderoba. Îmi atrage atenția o colecție de cămăși și cravate superbe. Producătorul este Seta Como, din Sălaj, o firmă cu 40 de angajați, înființată în anul 2000. Aflu că prețurile pentru angrosiști (fără TVA) sunt următoarele: între 60 și 90 de lei, la cămăși; între 20 și 60 de lei, la cravate.Nu zăbovesc prea mult și pașii mă poartă spre standul producătorului de confecții de damă și bărbătești Pit Yes Styl, din Satu Mare, unde mă întâmpină administratorul Marta Micloș. Firma a fost înființată în 2003 și are 25 de lucrători. La această ediție a târgului, prezintă o colecție bogată de: paltoane de damă (240 - 300 de lei), paltoane bărbătești (220 - 270 de lei) și costume bărbătești (240 de lei), toate confecționate din lână 80% și bumbac 20%. Ultimul expozant la care mă opresc este Euro ConectionŽs, din București. „Ne-am înființat în anul 1993 și producem confecții de damă. Astăzi mai avem cinci lucrători, dar am avut și 25 de meseriași. Supraviețuim cu mari eforturi, luptându-ne cu concurența mărfurilor din China, India, Pakistan și Bangladesh”, a declarat administratorul Dan Zaharia. Producătorul expune o gamă largă de produse pentru femei: bluze (55 de lei), sacouri (110 lei), pantaloni (55 de lei), fuste (55 de lei).În închierea reportajului, iată câteva informații utile:Târgul este structurat astfel: la parterul Pavilionului Expozițional sunt expuse confecții pentru tineret și adulți; la etajul Pavilionului Expozițional - tricotaje, lenjerii, lenjerii de pat, home & deco; la Centrul de Afaceri Eurolitoral - marochinărie, încălțăminte și confecții din piele și blană.Programul de vizitare este următorul: în perioada 21- 23 septembrie, între orele 10 și 19; duminică, 24 septembrie, de la 10 la 16.Ion TIȚA-CĂLIN