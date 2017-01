Vreţi să reduceţi factura de electricitate? Vizitaţi Expoziţia Electrică Demonstrativă!

Vreți să reduceți factura de electricitate? Vizitați Expoziția Electrică Demonstrativă!

• Ultimele noutăți în domeniul iluminatului și automatizărilor• Automobilul electric, vedeta evenimentuluiCum poate fi redusă la jumătate sau la un sfert factura de energie electrică? Aceasta este întrebarea pe care și-o pun deopotrivă consumatorii casnici și agenții economici.Răspunsul îl puteți afla vizitând Expoziția Electrică Demonstrativă. Evenimentul, ajuns la a șaptea ediție, este găzduit de Pavilionul Expozițional din Mamaia, în perioada 9 - 11 iunie 2016.Organizatorul este compania Eurovial Lighting din Constanța, care sărbătorește, astăzi, 20 de ani de existență.„Este o onoare pentru noi să putem organiza an de an această manifestare expozițională. La actuala ediție participă 21 de expozanți, mai mulți decât în anii precedenți. Față de edițiile anterioare ne-am propus să organizăm evenimentul într-un spațiu mai larg și mai accesibil publicului și de aceea am ales Pavilionul Expozițional din Mamaia.Vizitatorii vor întâlni în cadrul expoziției numeroase noutăți din domeniul electric. Spre exemplu, sunt prezentate cele mai inteligente sisteme de iluminat pentru casă, spații comerciale și birouri, precum și automatizări. Încercăm să ne adresăm publicului larg. Zona rezidențială este de interes pentru toți din domeniu, care produc și livrează prize, întrerupătoare, corpuri de iluminat, tablouri electrice, sisteme de încălzire prin pardoseală, sisteme de iluminat eficient, controlat”, a declarat, pentru cotidianul „Cuget Liber”, Virgil Lixandru, directorul general al companiei Eurovial Lighting.Vedeta expoziției este un automobil electric. Firma Scame Electrical Solutions l-a adus la Mamaia pentru a pro-mova sistemul de încărcare al acumula-torilor mașinilor electrice. Ea speră ca împreună cu compania Eurovial Lighting să instaleze stații de încărcare automată pe întreg litoralul Mării Negre, pentru a deschide drum automobilului electric.„Vedete sunt, de asemenea, Led-urile și automatizările”, afirmă Virgil Lixandru. „Led-ul este din ce în ce mai cunoscut pe plan internațional. Reprezintă viitorul în domeniul iluminatului, nu numai datorită consumului redus, ci și pentru că are o viață foarte lungă. Automatizările ne permit să ne simțim mult mai confortabil, iar pe de altă parte să controlăm iluminatul, consumurile energetice. Astăzi sunt accesibile publicului larg, datorită prețurilor mult mai mici față de acum cinci - șase ani. Trebuie arătat că un sistem de iluminat cu Led-uri și controlat auto-matizat este de cel puțin cinci ori mai eficient energetic, ceea ce înseamnă că și costurile generale sunt mult mai mici decât în cazul iluminatului clasic”, pre-cizează Virgil Lixandru.Eurovial Lighting este dealer al unor producători de renume mondial și, tot-odată, oferă consultanță în domeniu. Compania colaborează cu instalatorii sau integratorii pentru a le oferi beneficiarilor cele mai bune soluții.La expoziția din acest an, Eurovial Lighting este prezentă și în spațiul co-merțului online. În cadrul evenimentului, reprezentanții companiei vor face de-monstrații privind achizițiile prin acest sistem. Alături de Eurovial Lighting, sunt prezente, cu standuri proprii, firme renu-mite, precum: Philips, Schneider Electric, ETI, Gewiss, Arelux, Legrand, Scame, Dablerom, Beghelii, Ekon, SpotVision, Rimar, Redo, TehnoWorld, Bartec, G.K. System și Bach Mann.În cadrul expoziției din Mamaia sunt organizate cursuri și demonstrații. Sunt prezentate:• noutățile din Ghidul electricianului Schneider 2016;• tehnologia SmartDriver Begheli - o abordare inovativă a managementului sistemelor de iluminat cu Led-uri și controlul economisirii energiei;• siguranțele fuzibile de medie și joasă tensiune și aparatele electrice din gamă;• iluminatul conexat - Philips;• noile specializări din domeniul electric, cu cerere pe piața muncii - o provo-care acceptată de Centrul de pregătire profesională al Asociației Române a Electricienilor ARIEL;• Ghidul de verificare a instalațiilor electrice și măsurarea instalațiilor de legare la pământ conform Normativului I-7 din 2011 cu aparate multifuncționale de la Sonel.Zilnic, la standul ARIE, sunt organizate work-shop-uri. De asemenea, pe perioada expoziției au loc promoții.În continuare, programul evenimentului este următorul: astăzi, 10 iunie, între ore-le 10 și 18, sâmbătă, între 10 și 15.