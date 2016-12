Vreţi o vacanţă la preţ redus cu 10 - 45%?

Vreți o vacanță la preț redus cu 10 - 45%?

În perioada 6 - 8 martie 2015, Maritimo Shopping Center găzduiește cea de a VI-a ediție a Târgului de Turism „Vacanța” Constanța 2015. Expozanții sunt 27 de firme, dintre care 11 agenții de turism, 4 unități de cazare, 7 asociații de promovare a turismului, 3 companii de transport, o instituție educațională și o agenție de turism din Bulgaria.„Participanții au venit cu oferte de tarife speciale de tip first booking, cu reducere de 15%, și early booking, cu reducere de 10%” - a declarat Dănuț Jugănaru, președintele executiv al Camerei de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură Constanța, la conferința de presă dedicată evenimentului.Iată câteva oferte: hotelul „Diana”, din Băile Herculane, prezintă reduceri de 5 - 20%, iar hotelul „Afrodita”, din aceeași stațiune, reduceri de 5 - 15%, pentru pachetele de sănătate și sejur. Agenția Paralela 45 oferă reduceri de 50 de euro de adult, pentru rezervările la cursa charter Antalya, cu plecarea din București. De asemenea, oferă o reducere de 5%, din tariful de bază, dar nu mai mult de 80 euro de adult și 40 euro de copil, pentru orice produs propriu (sejururi cu plecare din București și alte orașe din țară, circuite, vacanțe pe litoralul bulgăresc sau românesc, turism individual extern).Reducerile maxime oferite la târg pot fi de 45% pentru Grecia, 30%+50 euro pentru Turcia, 25% pentru Spania, 20% pentru Sicilia (Italia) și 20% pentru Portugalia.Compania Blue Air vine cu oferta unei noi linii de zbor, pe relația Constanța - Milano Begamo. Zborurile directe dus-întors pe această rută vor începe din data de 1 aprilie 2015. Prețurile pornesc de la 27,99 euro.- pe 6 martie, la ora 14, un spectacol al Ansamblului de dansuri tradiționale tătărești; - pe 8 martie, ateliere de creație pentru copii. În fiecare zi, la ora 19, vor avea loc extrageri la tombola târgului. Premiile sunt următoarele: 4 week- end - uri la munte; 3 vouchere cu pachete speciale pentru doamne (spa, piscină etc.); abonamente la biliard și squash; o excursie în Turcia; un bilet de avion Constanța - Istanbul - Constanța; un sejur de 4 nopți la Băile Herculane. Biletele pentru tombolă pot fi procurate de la orice stand din cadrul târgului.Manifestarea expozițională este organizată de Camera de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură Constanța, Asociația Națională a Agențiilor de Turism, Federația Asociațiilor de Promovare Turistică, prin Asociația de Promovare și Dezvoltare Turistică „Litoral - Delta Dunării”.