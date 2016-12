Vreţi o locuinţă în Constanţa? "S-a vândut tot ce este sub 60.000 euro". Care sunt cele mai căutate zone

Vreți o locuință în Constanța? "S-a vândut tot ce este sub 60.000 euro". Care sunt cele mai căutate zone

În 2016, până la data de 1 mai, au fost acordate 13.100 de garanții în valoare de 1,2 miliarde de lei, prin „Prima Casă”. În acest moment, creditele acordate prin acest program (cu o pondere de peste 90% din volumul creditelor imobiliare) au stagnat, întrucât cele mai multe bănci au consumat plafoanele alocate. Ministerul Finanțelor Publice a propus, deja, suplimentarea plafonului de garanții guvernamentale pentru acest an, cu suma de 500 milioane de lei, urmând ca proiectul de hotărâre de guvern să intre la aprobare.Pe de altă parte, după promulgarea legii „dării în plată”, băncile au început să modifice condițiile creditării, să le înăs-prească, solicitând avansuri mai mari din partea clienților, de până la 35 - 40% și garanții mai mari.Cum a evoluat piața imobiliară până în acest moment? Potrivit imobiliare.ro, prețurile apartamentelor au crescut, în primul trimestru al acestui an, cu circa 6,5% la nivel național, comparativ cu aceeași perioadă din 2015. Prețul mediu de vânzare pe metru pătrat util, la apar-tamente noi și vechi, era de 1.013 euro, la finele lunii martie 2016.Dar să vedem care este pulsul pieții imobiliare din județul Constanța, „În primul trimestru se constată o creștere ușoară a prețurilor, cu o vremelnică stagnare după Paști. Cerere există, în special pe programul „Prima Casă”, pentru apar-tamente în blocuri noi, în zone bune, cum ar fi Faleză Nord, Dacia, Trocadero, dar oferta este redusă” - a declarat, pentru cotidianul „Cuget liber”, Ioan Munteanu, reperezentatul firmei Grup Proprietăți Perfecte.„Cerere există, dar vânzările sunt ușor blocate de evoluția de pe piața creditării. Unele bănci comerciale și-au epuzat plafoanele la „Prima Casă”, iar condițiile de acordare a creditului ipotecar încep să se înăsprească. În continuare, cele mai vândute sunt locuințele din ceea ce numim zona bună a Constanței, de la gară până la Mamaia, cu o pondere de 60% în totalul vânzărilor noastre. În primul trimestru al anului am constatat o creștere a prețurilor de circa 10% la imobilele de până în 60.000 de euro și de 5%, la cele de peste 60.000 de euro” - a precizat Ana Maria Baroana, de la Kronos Imobiliare.La rândul său, Cristian Manea, reprezentantul firmei Acord Imobiliar, a relatat următoarele: „În acest an, cele mai vândute au fost apartamentele pe „Prima Casă”, terenurile pentru construcția blocurilor și casele. Vânzările sunt blocate de când băncile și-au epuizat fondurile alocate la „Prima Casă”. Toată lumea așteaptă suplimentarea lor. Până acum trei săptămâni s-a vândut tot ce era pe piață până în 60.000 - 70.000 de euro. Acum nu mai e nimic la vânzare. Clienții existenți așteaptă relansarea programului și oferte. În prezent, au rămas oferte mai mari de 60.000 - 70.000 de euro și cele de apartamente la ultimul etaj.Pe segmentul creditelor imobiliare, vânzările sunt blocate din cauza creșterii avansului până la 40%. Dintre clienți, au mai rămas navigatorii, pentru că dispun de avans și obțin un plafon mai mare la creditare. Am avut și solicitări de case mai scumpe, care s-au vândut cu banii jos. Sunt cereri pentru case de 250.000 - 300.000 de euro, dar nu avem ce oferi. Clienții vor anumite condiții: casele să fie situate în zona Faleză Nord, să aibă deschidere mare la stradă și un teren de 300 de metri.În primul trimestru al acestui an, comparativ cu perioada similară din 2015, pre-țurile au crescut cu circa 15% pe toate segmentele“.