Vreţi în Deltă de Paşte? Nu plecaţi fără rezervare

Vreți în Deltă de Paște? Nu plecați fără rezervare

Constănțenii care intenționează să meargă de 1 Mai și/sau Paște în Delta Dunării ar face bine să nu plece la drum înainte de a se asigura că au cazare, și asta deoarece gradul de ocupare bate spre 90%!„Ne bucurăm de un grad de ocupare de 80% în unitățile de cazare din Delta Dunării pentru perioada 1 Mai și de un grad de ocupare de 90% în perioada Sărbătorilor Pascale”, a declarat vicepreședintele Asociației Patro-natului în Turism din Delta Dunării, Dragoș Gociman.Estimările pentru acest an preconizează o creștere destul de mare a numărului de turiști care vor ajunge în Delta Dunării. „Trebuie consolidat parteneriatul între mediul public și cel privat și cu siguranță proiectele noastre de dezvoltare vor atrage din ce în ce mai mulți turiști, ceea ce este, desigur, în beneficiul tuturor. Anul trecut am avut aproximativ 250.000 de turiști, iar estimările pentru acest an preconizează o creștere de 20 - 25%”, a mai precizat Dragoș Gociman.