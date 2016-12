Vrem turişti din Uzbekistan şi Coreea de Sud!

Vrem turiști din Uzbekistan și Coreea de Sud!

România va fi promovată în Uzbekistan și Coreea de Sud cu circuitele culturale, Delta Dunării și turismul balnear, a declarat pentru Mediafax Răzvan Filipescu, președintele Autorității Naționale pentru Turism (ANT). Sunt însă vizate și alte piețe, printre care China, Japonia, India, Israel și Dubai.„Avem în vedere Uzbekistanul, pe care l-am vizitat recent și am constatat că cei de acolo sunt interesați de România. Ne dorim ca în luna octombrie să participăm la târgul de turism care se desfășoară în Uzbekistan și să ne promovăm în acea zonă. Am văzut un interes și din zona Coreei de Sud. Vrem să ne promovăm pe noi destinații, dar în contextul economic internațional este foarte greu să prevăd de acum, pentru o perioadă de 4 - 5 ani, pe ce piețe să ne promovăm. Pot apărea pe parcurs diverse oportunități sau pot apărea probleme în alte zone”, a spus Răzvan Filipescu.Președintele ANT a afirmat că turiștii din Uzbekistan și Coreea de Sud pot fi atrași în România cu circuitele culturale și cu Delta Dunării, însă pe aceștia i-ar interesa, mai degrabă, turismul de sănătate și turismul balnear.„Nu ne mai dorim să facem campanii de promovare punctuale, într-o anumită perioadă, și care să nu aibă niciun fel de efect. În acest sens am comandat un studiu de impact, vrem să vedem ce au făcut predecesorii și să avem un moment zero. Facem o analiză a profilului turistului în fiecare piață și a perioadelor în care este oportun să ne promovăm, perioadele în care ei își aleg concediile”, a mai spus oficialul din turism, potrivit Mediafax.