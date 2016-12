Vrem competitivitate economică în comunele dobrogene?

Adrian Ciocănea, secretar de stat în Ministerul Economiei, le-a cerut participanților la Târgul internațional de investiții „Împreună reconstruim România” să pună accent pe competitivitate în cadrul proiectelor locale și regionale. Primarii și ceilalți reprezentanți ai administrațiilor locale au fost sfătuiți să atragă fonduri nu doar pentru lucrările de infrastructură, ci să investească mai ales în proiectele care produc competi-tivitate.La ce anume se gândește Ciocănea când vorbește de competitivitate în cazul administraților locale, este greu de spus. Corect ar fi fost să dea câteva exemple, ca să înțeleagă primarii și consilierii locali care este, în viziunea sa ori a Ministerului Economiei, diferența între un proiect de infrastructură și altul care produce competi-tivitate. Fără o astfel de precizare, nu face decât să-i încurce și mai tare pe aleșii locali, care au și așa destule probleme de descâlcit.Chiar așa, domnule secretar de stat, de ce nu postați pe site-ul ministerului o listă cu exemple de proiecte de investiții care duc la creșterea competitivității și din care să se inspire primarii și consiliile locale de la sate și orașe?Eu cred că nu există nicio diferență. Investițiile în infrastructură sunt generatoare de competitivitate. Dacă România ar avea autostrăzi și șosele fără gropi, o rețea modernă de cale ferată și o infrastructura funcțională pentru irigații, economia ei ar fi mult mai competitivă. Am atrage mai multe investiții străine și turiști, comerțul intern și extern s-ar relansa și ar crește producțiile agricole.Opinia mea o împărtășesc și unii dintre reprezentanții administrațiilor locale din județul Con-stanța. Comuna Adamclisi - relatează viceprimarul Beinur Rașit - a depus, în 2010, mai multe proiecte, pentru care a solicitat finanțare europeană. Două, neaprobate până în prezent, au în vedere infrastructura comunală: construc-ția a 10 kilometri de șosea și a rețelei de canalizare.„Realizarea acestor proiecte va stimula investițiile în comuna noastră, ceea ce va face economia locală mai competitivă” - afirmă viceprimarul.Comuna are 8.700 de hectare de teren arabil, neirigat, aflat în exploatarea a 27 de asociații agricole. Sistemul de irigații, care era alimentat cu apă din Dunăre, prin lacul Vederoasa și care servea comunele Adamclisi, Deleni, Independența și zona agricolă a orașului Negru Vodă, este distrus. Din el, a mai rămas doar canalul.„Refacerea infrastructurii iriga-țiilor și construcția unor stații de pompare moderne, cu consum mic de energie electrică este investiția care ar relansa producția agricolă și ne-ar face competitivi. Cred că ar trebui să lucrăm la nivel regional la un asemenea proiect, la care să contribuie administrațiile comunale, asociațiile agricole, Consiliul Județean Constanța, Ministerul Agriculturii și cel al Economiei. Trebuie atrase finanțări de la Uniunea Europeană, de la Guvernul României și de la asociațiile agricole” - și-a exprimat opinia viceprimarul Beinur Rașit.Primăria Istria se confruntă cu aceleași probleme. „30% din rețeaua stradală este neasfaltată, nu avem rețea de canalizare, iar cele 8.000 de hectare de teren arabil sunt neirigate” - afirmă primarul Ioan Herdean. Cum să promovezi comuna pe harta turistică a Europei și a lumii, să pui în valoa-re cetatea Histria, dacă nu ai asfalt și canalizare? Cum să fie competitive fermele agricole locale, când culturile lor sunt la mila Domnului?În prezent, numeroase comune din Dobrogea nu asigură infrastructura minimă pentru o economie competitivă. Dacă vrem să contăm măcar pe piața internă a produselor agricole și ali-mentare, ar trebui să investim în rețele de apă și canalizare, în șosele și în sistemul de irigații.Autoritățile ar trebui să aibă o strategie simplă și clară în această privință, care să cuprindă obiectivele investiționale minimale pentru fiecare localitate a țării, modali-tatea de realizare (prin proiecte naționale, regionale, locale, sub autoritatea administrației centrale sau locale ori în parteneriat public privat), modul de finanțare (de la bugetul național, local, al UE sau din resursele agenților economici de stat și privați).Această strategie ar trebui să fie parte a programului de creștere a competitivității, la care lucrează Ministerul Economiei.