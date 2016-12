Vrei să-ţi cumperi o maşină nouă? Iată cum poţi obţine banii necesari

1

Dilema, nou sau bou ??

CEC are dae 8 si rata 310 iar BT are dae 8,5 si rata 307 ??? Cum dracu acolo unde e dae mai mic e rata mai mare si invers ??? La CEC unde e dobanda mai mica suma finala de returnat e mai mare ca la BT ?? Indiferent de raspunsul la.aceste intrebariconcluzia mea finala e simpla: cel mai tampit lucru e sa faci credit sa dai o caruta de bani pe un morman de fiare nou. Exemple: C3 luat in 2008 cu 12000 eur, daca mai face 3500, Hyunday I10 luat in 2009 cu 11000 eur, daca mai face 3500....ambele luate pe credit, pe ambele s-a platit la final mai mult decat pretul de nou si la ambele in 5 ani de folosinta, cat e creditul s-a pierdut intre 7500-8500 de euro, IN 5 ANI !!!!! Bine ca nu erau ale mele !!! Masina e sursa de cheltuieli, nu de venituri, in marea majoritate a cazurilor !! Spor la cumparaturi, sau la aruncat banii pe geam, dupa caz.