Vrei să-ţi cumperi o locuinţă nouă în Constanţa? Care sunt preţurile şi cele mai căutate zone

Vrei să-ți cumperi o locuință nouă în Constanța? Care sunt prețurile și cele mai căutate zone

În sfârșit, are și Constanța un târg imobiliar. Prima ediție este găzduită de VIVO!, în perioada 5 - 7 mai, organizatori fiind Camera de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură Constanța și Asociația Profesională a Agenților Imobiliari din România. Deschiderea oficială a avut loc în prezența viceprimarului, Ioan Costin Răsăuțeanu, și a directorului general al CCINA, Dănuț Jugănaru.„Standurile ocupă o suprafață de 80 de metri pătrați. Sunt prezenți doisprezece expozanți, dintre care: patru ansambluri rezidențiale, două agenții imobiliare, un broker imobiliar, o platformă electronică de tranzacționare a spațiilor locative, un auditor energetic și trei bănci. Ne-am străduit să atragem potențialii finanțatori pentru a-i ajuta pe cumpărători cu sumele necesare achiziționării unui imobil. Pe perioada târgului există oferte deosebite, mai convenabile”, a spus directorul general al CCINA.La rândul său, viceprimarul Costin Răsăuțeanu a declarat că municipalitatea este „alături de cei ce se implică în dezvoltarea locală, de mediul de afaceri. Economia municipiului urmează o tendință ascendentă.”L-am întrebat pe Dănuț Jugănaru care este motivul organizării acestui târg imobiliar la Constanța.„Noi am observat că, spre deosebire de alte orașe mari, Constanța nu a avut în ultimii ani un astfel de târg. De aceea, am considerat că putem veni în sprijinul constănțenilor, să găsească mai multe oferte într-o singură locație, de unde să poată alege. În ultimii ani, se constată o creștere, cu procente importante, a cererii de apartamente, dar și de case. Deci, sectorul imobiliar se mișcă relativ bine, chiar dacă municipiul Constanța nu are destule condiții să se dezvolte pe plan imobiliar, în actualul perimetru, ci mai de grabă spre exterior.În ultimii 26 de ani, Constanța nu a avut o dezvoltare imobiliară spectaculoasă, cum au avut alte mari orașe ale țării, pentru că se confruntă cu o lipsă acută de terenuri. Există solicitări de introducere a unor terenuri în intravilan și vor mai fi, pentru că aceasta este soluția de dezvoltare a orașului din punct de vedere imobiliar. O altă soluție, pe care au adoptat-o mulți dintre constănțeni, este să apeleze la comunele din jur, care au devenit localități dormitor ale orașului. Mii de constănțeni și-au construit case în acele comune.Noi sperăm ca această primă ediție a târgului să aibă un succes deosebit, astfel încât, la edițiile următoare, pe care intenționăm să le organizăm, să fie o participare și mai mare. De altfel, la finalul târgului vom face o evaluare; vom întreba fiecare expozant ce rezultate a avut”, a precizat directorul general al CCINA.Am dat o raită prin târg și m-am oprit la standul dezvoltatorului Onix Residence. Acesta este prezent cu o ofertă de 400 de apartamente și garsoniere, într-un ansamblu de cinci blocuri P +7E din zona Mamaia Nord. Garsonierele au suprafața de la 35 de metri pătrați în sus, la prețuri care urcă de la 37.300 de euro plus TVA. Apartamentele sunt cu două camere, cele mai mici având suprafața de 45 de metri și prețul de 55.000 de euro plus TVA. Complexul rezidențial poartă numele Onix Blue. Trei dintre cele cinci blocuri aflate în construcție, vor fi gata la sfârșitul acestui an.Alături, se află standul companiei Building Ștefan AOP. Aceasta are la activ 14 blocuri construite și peste 350 de apartamente vândute în zona Tomis Plus din Constanța, în Mamaia Nord și Tulcea. La târg s-a prezentat cu o ofertă de garsoniere și apartamente. Garsonierele au suprafața de 26,67 metri pătrați și costă 32.900 lei. Apartamentele cu două camere au suprafața de la 47,75 metri pătrați la 76,07 metri pătrați și prețurile cuprinse între 45.900 euro și 69.900 euro. Apartamentele cu trei camere au suprafața de 73,24 metri pătrați și se vând la prețul de 75.900 de euro.La standul Alpha Bank am întâlnit-o pe Simona Bucoși, directorul regional al instituției financiare, care ne-a declarat: „Suntem prezenți la acest târg cu oferte de credite pentru investiții imobiliare pentru persoane fizice și companiile interesate în finanțarea proiectelor rezidențiale. Suntem în măsură să le acordăm și consultanță și sursele financiare necesare.”