Vrei să-ţi creşti afacerea? Iată câteva ponturi, de la un tânăr de succes

Vrei să-ți crești afacerea? Iată câteva ponturi, de la un tânăr de succes

Loránd Soares Szász este un tânăr de doar 31 de ani, care însă a ajuns, după câțiva ani petrecuți în Portugalia, în mare parte la munca „de jos”, să fie declarat cel mai bun speaker al anului 2012 în România. În Portugalia a schimbat peste zece slujbe, ca mai apoi să ajungă la cea mai mare companie de business coaching din lume (ActionCOACH), care căuta un asistent manager în biroul din Porto. După aproximativ doi ani, a hotărât să revină în România, unde și-a deschis propria firma de business coaching, iar după alți patru ani a reușit să ajungă unul dintre cei mai căutați traineri și speakeri din România. Atuul său: metodele de lucru învățate în Occident direct de la cei mai buni traineri din lume.Loránd Soares Szász a ajuns, ieri, și la malul mării. Zeci de constănțeni, manageri sau simpli angajați, au participat la un seminar în care a prezentat „21 de metode pentru a crește afacerea ta”. Iată o parte dintre acestea. În primul rând: atitudine pozitivă, spune Loránd Soares Szász, de la directorul general, până la femeia de serviciu. „Nu este totul, dar este începutul. Legea atracției nu merge fără muncă”, spune Soares. Apoi, contează foarte mult să fii responsabil și să cauți în firma ta oameni responsabili: „Mulți oameni de afaceri care iau decizii proste dau vina pe altcineva sau altceva. Poți să vii cu scuze sau cu soluții, dar nu cu ambele”.O altă regulă pentru a-ți crește afacerea: Dă 100% în tot ceea ce faci. „Nu te poți duce la firmă și să dai 80 sau 90%. Trebuie să fii 100% disciplinat în fiecare zi”, spune Loránd Soares Szász.Multiple surse de venit„Pentru a crește afacerea trebuie să ai multiple surse de venit, și geografic și ca domenii de activitate, așadar să gândești global, chiar dacă asta înseamnă să mai deschizi o afacere pe lângă cea existentă. Trebuie să vină bani din mai multe părți. Mulți nu deschid o nouă firmă pentru că le este frică. Frica este cea mai mare frână în dezvoltarea unei afaceri”, a mai explicat Soares.Foarte important este și să ai grijă de clienți, sub deviza: „Promite puțin, livrează mai mult”. „Fiecare client se așteaptă să fie mulțumit, dar îl faci să vorbească despre tine și firma ta la alții atunci când este surprins”, spune Soares. Este vorba despre mici surprize, nu costisitoare, care însă pot face „minuni”. Este, mai degrabă, un soi de promovare pe bani puțini.Un alt aspect foarte important pentru fiecare afacere este să-ți construiești o echipă bună. „Cea mai importantă regulă în recrutare: angajează oameni mai buni decât tine. După ce i-ai angajat, investește în ei. (…) Dacă nu se găsesc oameni buni pe piață înseamnă că proprietarul nu este foarte bun, firma nu este atractivă. Oameni buni sunt pe piață, puțini, este adevărat, dar sunt”, spune Soares.Cum să-i găsească și să-i țină aproape? „Firma trebuie să devină mai atractivă, ca și angajator, să fie cunoscută pe piață ca și o firmă care plătește la timp, care plătește bine, care își ține cuvântul în orice situație, și care susține angajații în situații dificile. Unul dintre motivele principale pentru care oamenii buni pleacă dintr-o firmă este că proprietarul firmei nu investește în ei. Îi angajează și îi lasă acolo. Mulți oameni de afaceri nu investesc în ei pentru că se tem că angajații or să plece, ceea ce este absurd. Sunt oameni care pleacă în momentul în care se investește în ei, dar dacă nu investești în ei rămân la tine în firmă și te bagă în faliment pentru că ei nu cresc. Iar dacă ei nu cresc, nici firma ta nu crește”, mai spune Soares.Un alt sfat de la Loránd Soares Szász: diferențiază-te de concurență! Iar acest lucru nu este chiar foarte greu. Cumperi de la ei (dacă este posibil) sau le analizezi oferta, pentru a-ți construi tu o ofertă unică, ce poate oferi ceva în plus, sau doar ceva diferit.