Vrei să pleci într-o croazieră direct din Constanţa? Află cât te costă şi când te poţi îmbarca

Vrei să pleci într-o croazieră direct din Constanța? Află cât te costă și când te poți îmbarca

Constănțenii au marea la un pas, așadar puțini mai sunt aceia care nu au avut ocazia și curajul să iasă măcar odată în larg, fie chiar și pentru doar câteva zeci de minute. O croazieră însă este, cu siguranță, visul oricărei persoane care nu a încetat să iubească marea. Vestea bună este că din această toamnă turiștii se pot îmbarca și din Constanța și pot petrece 12 zile de vis la bordul unei superbe nave de croazieră - MSC Musica, la prețuri pornind de la 750 euro de persoană.Deocamdată sunt programate două îmbarcări în Portul Constanța (pentru croaziere de 12 zile), pe 27 septembrie și 8 octombrie (debarcare pe 8 octombrie și 19 octombrie), iar itinerariul este următorul: Constanța - Gythion (Sparta) - Veneția - Katakolon - Istanbul - Yalta - Odessa - Constanța.După cum spuneam, o croazieră ne costă 749 euro / persoană / loc în cabină interioară, dar ajunge la 899 euro / persoană / loc în cabină exterioară și la 1.199 euro / persoană / loc în cabină exterioară cu balcon. Din fericire pentru constănțenii care vor să plece și cu copiii, primul și al doilea copil în cabină cu doi adulți plătesc doar taxele portuare.Atenție la cheltuielile suplimentareÎn aceste tarife sunt incluse cazarea pentru 11 nopți la bordul navei de croazieră, toate mesele, băuturile non alcoolice din timpul meselor principale ale zilei, un program bine planificat de activități în zilele petrecute în largul mării și o mare varietate de oferte de divertisment seara, petrecerea de bun venit oferită de căpitan, o seară de gală cu o cină specială, utilizarea echipamentelor de gimnastică și fitness și participarea la activitățile de la bordul navei.Atenție, însă! O serie de servicii nu sunt incluse în prețurile prezentate mai sus, cum ar fi serviciile medicale la bord, accesul la centrul de înfrumusețare și spa (tratamente și servicii personalizate), băuturile alcoolice și non alcoolice servite în afara restaurantului bufet, internetul, asigurarea medicală, service charge-ul - 7 euro / zi / persoană și taxele portuare - 130 euro / persoană. Așadar, atunci când vă planificați o astfel de escapadă, luați în calcul și cheltuielile conexe.Cu ce se mândrește Nava MSC Musica? Cu scările în picaj ale recepției, cu o fascinantă cascadă pe înălțimea a trei punți, cu imensa boltă cu constelații de lumini a teatrului La Scala. În plus, peste 85% dintre cabine se bucură de vedere la mare și mai mult de jumătate au balcoane.Mini-croaziere la mini-prețuriExistă variante și pentru constănțenii care nu-și permit să plătească o sumă prea mare, însă care vor neapărat o astfel de experiență. Prețul pentru o mini-croazieră de cinci zile, tot pe MSC Musica, pornește de la aproape 240 de euro. Mai exact, constănțenii ar trebui să plătească 249 de euro / persoană / loc în cabină interioară, 299 de euro / persoană / loc în cabină exterioară sau 349 de euro / persoană / loc în cabină exterioa-ră cu balcon. Există însă un mare dezavantaj. Îmbarcarea se face la Constanța, pe 19 octombrie, însă portul de debarcare este Veneția.