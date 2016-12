Vrei să îți deschizi o afacere? Statul îți dă 26.000 de euro

Bani de la stat pentru tineri. Antreprenorii pot primi până la 26.000 de euro, fonduri nerambursabile, pentru achiziția de utilaje, software sau echipamente de birou. Primesc mai mulți bani cei care investesc în sectorul producției. Aplicațiile se depun online.Traian Ispasiu are 36 de ani și, anul trecut, a luat circa 25.000 de euro de la stat pentru a-și deschide o fabrică de tapițerie. Traian Ispasiu, antreprenor: „Este nevoie de un efort suplimentar din partea instituțiilor statului pentru a întelege că, la început de drum, un antreprenor are nevoie de susținere exact atunci când deschide. Nu există cheltuieli eligibile cu spațiul, cu personalul, cred că ar aduce un plus de valoare”.Anul acesta, 114 firme pot lua 26.000 de euro fiecare. Banii reprezintă 90% din investiția totală, ceea ce înseamnă că antreprenorii trebuie să vină cu diferența de 10%. Practic, solicitantul trebuie să facă investiții din banii săi, iar abia după evaluare statul i le decontează. Mai mult, firma trebuie să angajeze cel puțin 4 salariați, din care 2 absolvenți sau șomeri, potrivit Digi24.ro.Noutatea este perioada pe care antreprenorii o au la dispoziție pentru a face investiția, adică 60 de zile, față de 30 de zile cât era anul trecut.Firmele care vor investiții mai mari pot apela la credite bancare garantate de stat.Denisa Samek, consultant Patronatul pentru Tineri Întreprinzători: „Se iau prin intermediul băncii acești bani, dar se facilitează procesul de accesare a creditului dobânzi mai scăzute, garanții mai scăzute”.Sunt și firme care nu se califică pentru banii de la stat. Este vorba despre firmele de brokeraj imobiliar și cele de jocuri de noroc.Statul are un program și pentru tinerii care sunt la început de drum și nu au mai făcut niciodată afaceri. 501 persoane primesc un ajutor de până la 10 mii de euro. Diferența este că aici statul acordă doar 50% din cheltuielile eligibile ale proiectului. Sectorul producției este încurajat, deși banii din program sunt tot mai puțini de la an la an.Denisa Samek, consultant Patronatul pentru Tineri Întreprinzători: „Pot să obțină un procent mai mare la fel ca și cei care optează pentru o firmă care își desfășoară activitatea în domeniul IT”.Cei interesați pot depune proiecte pe site-ul Direcției Generale pentru Politici Antreprenoriale, din subordinea Ministerului Economiei, până la finalul lunii august.